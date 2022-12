IL: Sotapakolaiset eivät halua tulla Virosta Suomeen

Noin 70 000 Ukrainan sotapakolaista vastaanottaneen Viron resurssien rajat ovat tulleet vastaan. Suomi on alustavasti sopinut Viron kanssa, että pakolaisia voidaan lähettää Suomeen. Ukrainalaiset eivät kuitenkaan halua tulla Suomeen, kertoo Iltalehti.

– Noin 64 000 Viroon saapunutta Ukrainan sotapakolaista on ilmoittanut haluavansa jäädä Viroon, ja Viroon saapuu joka päivä yhä satakunta uutta pakolaista, kertoo IL:lle Viron sisäministeriön rajavartio- ja maahanmuutto-osaston johtaja Janek Mägi.

Viro ei aio lähettää pakolaisia Suomeen väkisin, vaan vain jos he itse haluavat lähteä. IL on käynyt Tallinnassa kysymässä ukrainalaispakolaisilta, haluavatko he tulla Suomen.

Hersonin alueelta kolmen lapsensa kanssa paennut Natalia Fedorova kertoo haluavansa palata ensisijaisesti kotiin Ukrainaan. Suomeen lähtemisestä hän ei osaa sanoa juurikaan mitään.

– En tiedä. En tiedä Suomesta mitään. Onko Suomi se maa, jossa on aina kylmä, hän toteaa IL:lle.

Fedorovan aikuinen tytär haluaisi jatkaa Virosta johonkin muuhun maahan.

– Mutta en minä minnekään Suomeen halua, vaan ehkä Kanadaan. En tosin osaa englannin kieltä, joten alku saattaisi olla hankala, hän sanoo IL:lle.

Ukrainan Zaporižžjasta lähtenyt Katarina Ovchenko ei myöskään tiedä juuri mitään Suomesta.

– En tiedä, en ole sellaisesta mahdollisuudesta kuullutkaan. Missä Suomi on? Mieluiten haluaisin omaan kotiini Ukrainaan, jos se on vielä olemassa, hän sanoo IL:lle.

Keski-Virossa sijaitsevan Viljandin kaupungin pakolaiskoordinaattori Janika Gedvil ei ole kuullut, että ukrainalaiset haluaisivat lähteä Virosta Suomeen.

– Mistä sellainen tieto on peräisin? Viljandissa asuvilla ukrainalaispakolaisilla ei ole mitään aikeita lähteä Suomeen, emmekä ole antaneet heille sellaisia suosituksia. Viljandiin tulleet pakolaiset ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä täällä, hän kertoo IL:lle.