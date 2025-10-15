Verkkouutiset

Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) muistelmakirja julkaistaan marraskuussa., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

IL: Sanna Marinin kirjanjulkistukseen ei pääse ilmaiseksi

  • Julkaistu 15.10.2025 | 18:46
  • Päivitetty 15.10.2025 | 18:57
  • Politiikka
Entisen pääministerin muistelmateos ilmestyy marraskuussa.
Entisen pääministerin Sanna Marin (sd.) kirjanjulkistamistilaisuuteen myydään lippuja, uutisoi Iltalehti.

Marin julkaisee marraskuussa muistelmakirjan Toivo on tekoja (Gummerus).

IL kertoo, että Marin mainostaa Instagram-tilillään, että on tavattavissa 8. marraskuuta Helsingissä keskustelutilaisuudessa, jossa hän kertoo muistelmakirjastaan.

– Lipun hintaan sisältyy signeeraamani kirja, joka jaetaan tilaisuudessa, Marin kirjoittaa.

IL.n mukaan yliopiston juhlasalissa järjestettävään tilaisuuteen myydään lippuja Lippu.fi-verkkokaupassa. Aikuisten lipun hinta on 35 euroa ja opiskelijalippu maksaa 30 euroa.

Suomalaisen Kirjakaupan sivujen mukaan Marinin kirja maksaa kovakantisena 32,95 euroa.

Marinin kirja julkaistaan Suomen lisäksi 16 maassa, muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ukrainassa ja Japanissa.

Esittelytekstin mukaan Marin kuvaa muistelmateoksessaan muun muassa urapolkuaan ja elämäänsä sekä pääministerikauden haasteita ja kohtaamiaan julkisuuskohuja.

Uusimmat
