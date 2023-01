IL: Sähkölaskujen maksuun voi saada kuutta erilaista tukea, tällaisia ne ovat

Yksityishenkilölle on tarjolla helpotusta sähkölaskujen maksuun peräti kuuden eri tuen muodossa, Iltalehti kertoo.

Osa tukimuodoista on tarkoitettu vain pienituloisimmille. Osa tuista on sellaisia, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia. Kuluttajan on huomioitava, että kaikkia tukia ei ole mahdollista saada samanaikaisesti.

Ensimmäinen tukimuoto on suora sähköhyvitys, jota voi saada sähkölaskuihin aikaväliltä 1. marraskuuta 2022-28. helmikuuta 2023. Se on takautuvasti maksettava apu, joka kohdistetaan talvikuukausien sähkölaskuihin. Sen suuruus perustuu marras-joulukuun 2022 sähkönkulutukseen. Lakiluonnos sähköhyvityksestä on tällä hetkellä lausuntokierroksella, joten siihen voi vielä tulla muutoksia. Tällä hetkellä hyvitystä olisi tarkoitus maksaa omavastuun ylittävästä osasta 50 prosenttia. Omavastuu on 90 euroa kuukaudessa. Tuen maksimimäärä on tämänhetkisten tietojen mukaan 700 euroa kuukaudessa. Tukea ei ole tarkoitettu yritysasiakkaille.

Toinen tukimuoto on sähkölaskujen maksuun myönnettävä lisämaksuaika, joka on suunnattu tammi-huhtikuun sähkölaskuihin. Lausuntokierroksella olevan lakiehdotuksen mukaan kuluttajilla olisi mahdollisuus saada enimmillään neljä kuukautta jatkoaikaa laskujen maksuun. Muille, kuten yritysasiakkaille maksuaika olisi 60 vuorokautta.

Kolmas tukimuoto on sähkön arvonlisäveron alennus. Sähkönmyynnin arvolisäkantaa on alennettu tilapäisesti 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Alennus ei koske sähkön siirtomaksuja, mutta se koskee kuukausittaisia perusmaksuja ja tuotantotapaan liittyviä lisämaksuja. Alennus sovelletaan automaattisesti kaikkiin sähkölaskuihin eikä sen saaminen edellytä kuluttajilta toimia.

Neljäs tukimuoto on sähkövähennyksen hakeminen verotuksessa. Jos tammi-huhtikuun aikana sähkölaskut ovat yli 2000 euroa, voi verotukseen merkitä sähkövähennystä tämän ylittävästä osuudesta. Vähennys on 60 prosenttia kuluista, jotka ylittävät 2000 euroa. Maksimissaan tukea voi saada 2400 euroa. Sähkönsiirrosta ei saa vähennyksiä. Sähkövähennyksellä ja muilla verotuksessa tehtävillä kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu.

Jos maksettavia veroja ei ole tarpeeksi, voi henkilö sähkövähennyksen sijaan hakea Kelan sähkötukea. Omavastuu on 400 euroa kuukaudessa ja tämän ylittävältä osuudelta tukea saa 60 prosentin edestä. Tukea voi saada vain yhden asunnon sähkömenoihin. Sähkön siirtomaksuihin ei saa tukea. Verotuksen sähkövähennystä ja Kelan sähkötukea ei voi saada yhtä aikaa.

Kuudes ja viimeisin tuki on pienituloisille tarkoitettu Kelan maksama toimeentulotuki. Se on tarkoitettu niille, joiden tulot ja varat eivät riitä sähkölaskujen maksamiseen. Kelan maksamaa erillistä sähkötukea ei voi saada niihin kuluihin, joihin on myönnetty perustoimeentulotukea.