Presidenttipari Naantalissa toukokuussa 2025. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

IL: Presidenttiparin kuvalle kuuluisi ”henkilöbrändäyksen Nobel”

  • Julkaistu 26.09.2025 | 13:14
  • Päivitetty 26.09.2025 | 13:58
  • Alexander Stubb
Viestintäasiantuntija kehuu Alexander Stubbin olemusta.
Viestintäasiantuntijan ja tietokirjailijan Katleena Kortesuon mukaan presidenttiparin kuvan ottaneelle henkilölle pitäisi myöntää ”henkilöbrändäyksen Nobel”. Asiasta kertoo Iltalehti.

Kortesuo viittaa Alexander Stubbin Instagram-tilillä julkaistuun kuvaan. Kuvassa tasavallan presidentti seisoo puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa New Yorkin Manhattanilla. Alaviistoon otetun kuvan taustalla näkyy Chrysler Building -pilvenpiirtäjä.

Kuva on nähtävissä tämän linkin takana.

Kuva on herättänyt paljon ihailua sosiaalisessa mediassa. Kortesuon mukaan kuvan värimaailmassa yhdistyvät ”New Yorkin mahtavuus ja Suomen värit”.

Kortesuon mukaan myös Stubbin henkilöbrändi on hyvin kansainvälinen ja hänestä otettu kuva istuu siihen loistavasti.

– Hän on kehittänyt henkilöbrändiään merkittävän rennosta hienon presidentillisimmän rennoksi. Hän ei näyttäydy jähmeänä, byrokraattisena tai hyvin arvovaltaisena presidenttinä, vaan on presidentillisen rento sen verran kuin rooli antaa myöden, Kortesuo kuvaa IL:lle.

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa

 

Henkilön Alexander Stubb (@alexstubb) jakama julkaisu

