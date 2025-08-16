IL: Näin peukku-huume tuli Suomeen

Vaarallinen alfa-PVP-muuntohuume eli ”peukku” rantautui Suomen kansainvälisen operaatio Greenlightin jälkimainingeissa, arvioi Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Sainio Iltalehdelle. Osana FBI-johtoista operaatiota Suomessakin toteutettiin vuonna 2021 useita pidätyksiä ja laajoja huumeiden takavarikointeja, ja onnistuneen operaation myötä amfetamiinin saatavuus romahti.
Peukku on täyttänyt tämän tyhjiön, operaation yleisjohtajana Suomessa toiminut Sainio uskoo. Yllätyksenä tämä ei Suomen poliisille tullut.
– Saimme suomalaisia ja ennestään tuttuja järjestäytyneen rikollisuuden organisaatioita rikosvastuuseen. Voi hyvin olla, että tuli uusi toimija huumausainemarkkinoille, jonka tuotevalikoimaan kuuluu alfa-PVP.
Kokaiinin suosion viimeaikainen nousu voi osaltaan olla seurausta useampien kansainvälisten toimijoiden tulosta Suomen huumemarkkinoille, mutta kokaiinin ja peukun kulutuksessa on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin kyse eri ilmiöistä. Jätevesitutkimusten mukaan kokaiinia käytetään etenkin viikonloppuisin.
Vuoden 2021 operaation sijasta syypää peukun käytön räjähdysmäisen kasvuun on kuitenkin huumemarkkina itsessään, Sainio korostaa. Kun ihmisillä on tarvetta aineelle, sitä aletaan Suomeen tuomaan, hän selittää.
Peukun käytön yleistyminen on herättänyt laajaa keskustelua kesän akana. Huume, joka tekee käyttäjistä arvaamattomampia ja väkivaltaisempia, näkyy etenkin pääkaupunkiseudun katukuvassa