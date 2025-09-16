IL: Näin paljon Tokiossa maksaa makaronilaatikko

Osa japanilaisista on tykästynyt suomalaiseen ruokaan. Maan pääkaupungissa Tokiossa sijaitsee ravintola, joka on erikoistunut tarjoilemaan suomalaista perinneruokaa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Ruokalistalta löytyy sellaisia japanilaisten näkökulmasta eksoottisia ruokia kuin makaronilaatikko tai sienikeitto. Tarjolla on myös mustikkapiirakkaa ja korvapuusteja. Annoksista makaronilaatikko maksaa 5,2 euroa. Sienikeitto, mustikkapiirakka ja korvapuusti maksavat 3,2 euroa annokselta.

Kyseinen ravintola on nimeltään Mikon Finland Shop & Cafe. Se on toiminut Tokiossa vuodesta 2005 lähtien. Ravintolan omistaja on Michiko Miyawaki. Hän vietti aikanaan Suomessa vuoden 1980-luvun lopulla vaihto-opiskelijana. Vaihto-oppilasvuoden aikana Miyawaki tykästyi pysyvästi Suomeen, mikä selittää hänen myöhempää intoaan perustaa Japaniin Suomi-teemainen ravintola.

Suomalaisen ruoan lisäksi ravintola myy erilaista Suomi-aiheista tavaraa. Valikoimissa on esimerkiksi Marimekon tuotteita ja Muumi-tuotteita.