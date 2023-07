IL: Näin paljon pörssisähkö nyt maksaa

Pörssisähkön hinta on tällä hetkellä (kello 14) 14,71 senttiä kilowattitunnilta. Asia ilmenee Iltalehden kokoamista tiedoista.

Kello 15 pörssisähkön hinta on seitsemän senttiä kilowattitunnilta ja kello 16 6,2 senttiä kilowattitunnilta. Alkuillasta sähkön hinta jälleen hieman nousee: kello 17 sähkön hinta on kahdeksan senttiä kilowattitunnilta, kello 18 se on 9,9 senttiä kilowattitunnilta.

Kalleinta sähkö on tänään iltaseitsemältä, jolloin pörssisähköstä joutuu maksamaan 11 senttiä kilowattitunnilta. Kello 20:n jälkeen hinta jälleen laskee, ensin 5,1 senttiin (kello 20) ja 4,3 senttiin (kello 21) kilowattitunnilta.

Halvinta sähkö on tulevana yönä kello neljältä aamuyöstä, 2,4 senttiä kilowattitunnilta. Aamukuudelta pörssisähkön hinta on noussut 3,2 senttiin kilowattitunnilta ja aamuyhdeksään mennessä 4,2 senttiin kilowattitunnilta.