IL: Moni ei tiedä tätä huuliherpeksestä

Huuliherpes on yleinen vaiva. Sen aiheuttajana on virus, joka muodostaa rakkuloita huuleen tai suuonteloon. Nimestään huolimatta se voi ilmetä minne tahansa keholla. Asiasta kertoo Iltalehti.

Yleensä huuliherpes on paikallinen. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärin Håkan Granlundin mukaan muun muassa atooppista ihottumaa sairastavilla on kuitenkin riski, että huuliherpes leviäisi laajemmallekin alueelle.

– Jos herpes on esimerkiksi oikealla puolella ylähuulessa, ja iho on rikki, niin se voi levitä koko sen puolen kasvoihin ja myös silmään. On kuitenkin erittäin harvinaista, että se leviäisi, Granlund sanoo IL:lle.

Huuliherpes tarttuu joko pisara- tai kosketustartunnan kautta. Siksi huuliherpeksen rakkulavaiheen aikana olisi hyvä pidättäytyä kaikista läheisistä kontakteista. Tartunnan saaminen on epätodennäköisempää tartunnan siinä vaiheessa, kun rakkuloita ei ole.