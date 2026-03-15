IL: Kielitaidon ongelmat aiheuttavat vaaratilanteita hyvinvointialueilla

Hoitohenkilökunnan kielitaitoon liittyvät ongelmat ovat näkyneet suuressa osassa niistä hyvinvointialueista, jotka ovat palkanneet hoitajia ulkomailta. Tämä käy ilmi Iltalehden tekemästä selvityksestä.
Valtaosa hyvinvointialueista ei tällä hetkellä palkkaa työvoimaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Ne kuitenkin uskovat, että tulevaisuudessa ulkomailta tehtäville rekrytoinneille on tarvetta.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) mukaan hallitus aikoo tiukentaa hoitohenkilöstön kielitaitovaatimuksia vielä tällä kaudella.
Ongelmat ovat näkyneet muun muassa vaaratilanteina. Keski-Suomen hyvinvointialueelta kerrotaan, että työntekijöiden kielitaitohaasteet saattavat kuormittaa muuta työyhteisöä.
Etelä-Savon hyvinvointialueella joitakin oppisopimuksia on jouduttu purkamaan puutteellisen kielitaidon vuoksi.
Heikon kielitaidon synnyttämiä vaaratilanteita raportoidaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueilta. Osa hyvinvointialueista kertoo, ettei vaaratilanteita, jotka johtuvat kielitaidon puutteesta, ole laajamittaisesti selvitetty.
Varsinais-Suomessa vaaratilanteita tulee tietoon ”jonkin verran”. Satakunnan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilta kerrotaan yksittäisistä kielitaitoon liittyvistä vaaratilanteista.
Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan heikkoon kielitaitaitoon liittyviä vaaratilanteita on raportoitu hyvin vähän.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta kerrotaan, etteivät työntekijöiden pätevöitymiskoulutukset ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti riittämättömän kielitaidon takia.
Mikään hyvinvointialue ei kuitenkaan ole raportoinut laajamittaisista ongelmista kielitaitoon liittyen. Suurin osa kokemuksista ulkomailta tehdyistä rekrytoinneista on ollut positiivisia, hyvinvointialueilta kerrotaan.
Keski-Suomen hyvinvointialueen mukaan kansainvälisistä rekrytoinneista saatu hoitohenkilökunta on ollut työhönsä motivoitunutta ja sitoutunutta. Myös Vantaa-Keravan hyvinvointialueelta kerrotaan, että työntekijät ovat motivoituneita niin työhönsä kuin suomen kielen oppimiseenkin.
Päijät-Hämeelle on rekrytoitu sekä filippiiniläisiä lähihoitajia oppisopimuskoulutukseen että sairaanhoitajia Etelä-Euroopasta.
– Ulkomailta rekrytoidun työvoiman huono suomen kielen taito on tietyissä tilanteissa ongelma, mutta oikeanlaisella johtamisella ongelmaa pystytään merkittävästi vähentämään. Myös erilainen kulttuuri voi tuoda haasteita, alueelta kerrotaan.
Hyvinvointialueista Etelä-Karjala sekä Keski-Pohjanmaa eivät ole rekrytoineet ulkomailta.