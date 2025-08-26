IL: Jalkaväkimiinat palaavat käyttöön jo ensi vuonna

Jalkaväkimiinat ovat palautumassa Puolustusvoimien käyttöön jo ensi vuonna, kertoo Iltalehti.

Jalkaväkimiinat poistuivat käytöstä vuonna 2012, kun Suomi liittyi Ottawan sopimukseen. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa irtautumisen sopimuksesta. Odotusaika Ottawan sopimuksesta irtautumisesta päättyy tammikuun 10. päivä ensi vuonna.

– Ja sinä odotusaikana me ei nyt hirveästi pystytä mitään konkreettista kehittämistyötä tehdä, koska sopimus kieltää sen. Sen jälkeen stepit ovat sellaiset, että ensin alamme käyttää meidän nykyistä materiaalia, Maavoimien pioneeritarkastaja, eversti Riku Mikkonen kertoo IL:n haastattelussa

Hän käyttää esimerkkinä viuhkapanoksia, joita voidaan käyttää miinojen tapaan.

– Tärkeintä on, että me saadaan heti jonkinlainen kyky, ja se [jalkaväkimiinojen käytön] kulttuuri alkaa taas palaamaan Puolustusvoimiin, hän sanoo haastattelussa.

Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus hankkia Puolustusvoimille riittävä määrä yksinkertaisia käsin asennettavia jalkaväkimiinoja.

Mikkonen vahvistaa, että joukoilla tulee olemaan käytössään henkilömiinoja jo ensi vuonna.