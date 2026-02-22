IL ja IS: Finnairilla epäonninen lauantai – siipi matkustajasiltaan, glykolia kapteenin silmään

Lauantai osoittautui epäonnen päiväksi useammalle Finnairin lennolle, kertovat Iltalehti ja Ilta-Sanomat.
Finnairin lentoa AY19 Helsingistä Dallasiin kohtasi epäonni, kun Airbus A350 -koneen siipi osui texasilaiskaupunkiin laskeutumisen jälkeen lentokentän matkustajasiltaan.
Kone vaurioitui rytäkässä niin, että lento AY20 takaisin Helsinkiin jouduttiin perumaan. Finnair päätyi lähettämään mekaanikot ja varaosat Dallasiin konetta korjaamaan.
Finnairin mukaan matkustajille on tiedotettu tilanteesta, mutta valitettavasti joidenkin matkustajien uudelleenreititykset lykkääntyivät muutaman päivän päähän alkuperäisestä lennosta.
– Olemme tietysti pahoillamme, että asiakkaille tulee viivästystä näihin matkoihin, sanoo Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva.
Finnairin lento AY1981 Helsingistä Qatariin taas myöhästyi useilla tunneilla epäonnisten sattumusten vuoksi.
Kanerva kertoo, että kapteenin kiertäessä konetta ulkona ennen nousua tämän silmään päätyi glykolia. Kyseistä ainetta käytetään lentokoneissa estämään jään muodostumista ulkopinnoille.
Tämän jälkeen lentokone oli jo rullaamassa kiitotiellä, kun koneessa tapahtui sairastapaus. Finnair ei kerro, oliko sairastapaus yhteydessä kapteenin onnettomuuteen, vai saiko sairaskohtauksen matkustaja.
Tapauksen vuoksi lento viivästyi kolmella tunnilla. Matkustajat joutuivat odottamaan ajan lentokoneessa.