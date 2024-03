IL: Heihin tukileikkaukset vaikuttavat eniten

Yleisen asumistuen leikkaus astuu voimaan maanantaina, jolloin asumistuen korvausprosentti pienenee ja perusomavastuu kasvaa. uutisoi Iltalehti. Muutos koskee kaikkia yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa, joita on yli 406 000. Kaikilla leikkaus ei kuitenkaan astu voimaan heti, vaan viimeistään seuraavalla tuen tarkistuskerralla vuoden kuluttua.

Kelan tutkimuspäällikön Signe Jauhiaisen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset vaikuttavat eniten pienituloisiin nuoriin ja yksinhuoltajiin. Nuorilla leikkaukset ovat suhteessa suurimpia menoihin. Euromääräisesti suurimmat leikkaukset kohdistuvat työssä käyviin pienituloisiin perheisiin, jotka saavat asumistukea.

Opiskelijan asumistuki pienenee keskimäärin 76 euroa kuukaudessa. Jauhiaisen mukaan leikkaus on tuntuva suhteutettuna tuloihin, koska opiskelijat elävät usein vain opintorahalla ja asumistuella. Asumistuen leikkaus on Jauhiaisen mukaan työttömällä keskimäärin 73 euroa kuussa, yksin asuvilla 70 euroa kuukaudessa, yksinhuoltajalla 111 euroa kuukaudessa ja työssä käyvillä ruokakunnilla 133 euroa kuukaudessa.

Kun työttömyysturvasta poistetaan lapsikorotukset ja suojaosa, työttömyysturva pienenee. Vuoden mittaan noin 100 000 henkilön työttömyysturva pienenee lapsikorotusten poiston myötä. Jatkossa työtön ei voi ansaita yhtään työtuloja ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysturvaansa. Tähän saakka työtön on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se on pienentänyt työttömyysturvaa.

Kelan arvion mukaan leikkaukset kasvattavat toimeentulotukeen oikeutettujen määrää noin 20 000 henkilöllä.

– Tällä hetkellä on jo toimeentulotuen saajia, jotka saavat sen lisäksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Kun asumistukea leikataan, he saavat enemmän toimeentulotukea. Jonkun verran on myös niitä kotitalouksia, jotka tulevat uusiksi toimeentulotuen hakijoiksi, vaikka ovat aiemmin selviytyneet ilman, Jauhiainen kertoo.

Jauhiainen pitää todennäköisenä, että osa muuttaa halvempaan asuntoon asumistuen pienentyessä.