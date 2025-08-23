IL: Enemmistö suomalaisista kannattaa turvatakuita Ukrainalle

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa Ukrainalle mahdollisesti annettavia turvatakuita, kertoo Iltalehti.
Asia ilmenee Iltalehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jonka mukaan 67 prosenttia kannattaa turvatakuita ja vain 10 prosenttia vastustaa. 23 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa.
Vastaajista 68 % on valmis lähettämään sotilaita Ukrainaan, mutta muihin kuin taistelutehtäviin, esimerkiksi neuvonantajiksi. Melkein 20 prosenttia vastaajista kannattaa sotilaiden lähettämistä taistelutehtäviin Ukrainaan.
Kyselyyn vastasi elokuussa yli 1 370 ihmistä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,7 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.