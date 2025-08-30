IL: Alexander Stubbiin ollaan yhä tyytyväisempiä

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin suosio on kasvussa, selviää tuoreesta Iltalehden teettämästä kyselystä.

Tutkimuksen mukaan 19 prosenttia suomalaisista antaisi presidentille kouluarvosanaksi täyden kympin. Yhdeksikön antaisi taas 32 prosenttia.

Yhteensä erinomaisen tai kiitettävän arvosanan Stubbille antaisi siis 51 prosenttia suomalaisista.

Arvosanan kahdeksan presidentille antaisi 24 prosenttia suomalaisista, seitsemän taas 11 prosenttia. Kuutosen antaisi vain neljä prosenttia, viitosen kaksi prosenttia ja nelosen kolme prosenttia suomalaisista.

Stubbin kouluarvosana olisi siis 8,36. Nousua on nähtävissä, sillä vielä maaliskuussa 2025 ja joulukuussa 2025 luku oli vielä 8,03.

Iro Reserchin tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen arvelee, että presidentin uuttera jalkatyö maailmalla ja kotimaassa alkaa näkyä myös kansalaisten arvostuksessa.

– Presidentti on nostanut Suomen profiilia ja omaakin profiiliaan maailmalla lähes ennennäkemättömiin mittoihin. Heikkouksia ei juuri ole, Rahkonen tiivistää Iltalehdelle.

Stubbin kannatus on Rahkosen mukaan noussut etenkin nuorten parissa. Aiemmin Stubbin heikkoutena on pidetty sitä, miten hänen toimintansa koko kansan presidenttinä koettiin.

– Hän on ottanut ne tiedot vakavasti ja petrannut myös sillä osa-alueella, Rahkonen toteaa.