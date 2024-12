IL: Akkulumilapioita myydään hurjia määriä

Akkulumilapioiden myynti on Tokmannin, Bilteman ja K-Raudan mukaan räjähtänyt, kertoo Iltalehti.

– Brucke-lumentyöntimen myynti on kehittynyt jo muutaman vuoden hyvin ja tämä vuosi on ollut akkukäyttöisissä lumityövälineissä erinomainen, vaikka lumikausi ei ole vielä etelässä edes kunnolla alkanut. Tavara on jo loppu keskusvarastolta. Myymälöistä tavaraa löytyy vielä vaihtelevasti, kertoo Tokmannin viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen IL:lle.

Laitteita on myyty kaupoissa hurjia määriä ja moninkertaisesti viime vuosiin verrattuna.

Myös Yle kertoi aiemmin, että akkulapiot on myyty jo loppuun monissa kaupoissa.