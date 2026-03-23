Ihmistä puukotettiin koulussa Helsingissä

Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan yhtä ihmistä puukotettiin Maatullin peruskoululla Helsingissä maanantaiaamulla noin kello 09.15.
Poliisin tiedotteen mukaan kello 09.47 Maatullin peruskoululla oli käynnissä väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä. Poliisi on koulun tiloissa selvittämässä tapahtumia. Tämänhetkisen tiedon mukaan rikos on kohdistunut yhteen henkilöön.
Iltalehti ja Helsingin Sanomat kertovat, että sekä epäilty että uhri ovat alaikäisiä. Uhrin vammojen vakavuudesta ei ole tietoa. Epäillyn kerrotaan poistuneen koululta, eikä häntä ole tavoitettu toistaiseksi.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää niin pian kuin mahdollista.
Maatullin peruskoulu toimii Puistolan Tapulikaupungissa ja siellä opiskelevat vuosiluokat 1-9.