Ihmetys Suomen koronalinjasta: Suunnitelmat puuttuvat täysin

Eri puolilla Eurooppaa on varoitettu koronaviruksen uusien BA.4- ja BA.5-viruskantojen nopeasta leviämisestä ja sairaalahoidon tarpeen kasvusta.

Britanniassa itsenäisen SAGE-tiedepaneelin tutkijat arvostelevat maan hallituksen päätöstä julistaa vuosi sitten niin kutsuttu vapauden päivä, jonka myötä lähes kaikista koronatoimista luovuttiin. Paneelin mukaan ”koronan kanssa eläminen” tarkoitti käytännössä tieteellisen tutkimuksen sivuuttamista.

– Hallitus on antanut ymmärtää, että ”se on jo ohi” ja ettei huoleen ole mitään syytä. He ovat poistaneet tukensa ilmaisen testauksen kaltaisilta perustavanlaatuisilta toimilta, tutkijat kirjoittavat BMJ-tiedelehdessä.

Linjanmuutoksen seurauksena infektioiden määrä ja sairaalahoidon tarve on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle myös epidemia-aaltojen välillä. Koronatartuntojen arvioidaan aiheuttaneen massiivista häiriötä ihmisten elämälle, terveydenhuoltojärjestelmälle ja kansantaloudelle. Viruksen pitkäaikaisten oireiden pelätään aiheuttavan pitkäkestoisen ja kalliin taakan yhteiskunnalle.

SAGE-paneeli esittää seitsemän toimenpidettä, joilla tilannetta saataisiin helpotettua. Laajoille sulkutiloille ei ole enää tarvetta kertyneen immuniteetin vuoksi.

Tutkijat toivovat Britannian hallitukselta selvää viestintää koronan riskeistä ja niiden ehkäisystä. Rokotekattavuutta olisi lisättävä kaikissa ikäryhmissä, minkä lisäksi julkisiin rakennuksiin pitäisi asentaa ilmanpuhdistuslaitteita, tai niiden ilmastointia pitäisi tehostaa nykyisestä. Kouluissa tehtävät toimet katsotaan kiireellisiksi, sillä ne voitaisiin toteuttaa kesälomien aikana.

Paneeli kehottaa jakamaan kaikille ilmaisia pikatestejä ja tarjoamaan taloudellista tukea omaehtoiseen karanteeniin jättäytyville työntekijöille.

FFP2- ja FFP3-kasvomaskien käyttöä pitäisi edistää systemaattisesti kaikissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä, kun infektiomäärät ovat korkeita. Myös rokotteiden ja lääkkeiden globaalia saatavuutta olisi tehostettava.

Tutkijalääkäri Jukka Koskela huomauttaa, ettei yksikään tutkijoiden mainitsemista kohdista ole tällä hetkellä käytössä Suomessa.

– Ei edes pitkän ajan suunnitelmaa rokotuksien osalta, tulevaisuuden skenaariot puuttuvat täysin, Koskela tviittaa.