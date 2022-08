Ihmetys Kremlin tiedustelusta: Massiivinen virhe

Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n kerrotaan lähettäneen agenteilleen Kiovassa ohjeita juuri ennen sodan alkamista helmikuun lopulla. Henkilöitä kehotettiin poistumaan pääkaupungista, mutta jättämään kotinsa avaimet.

FSB:n operationaalisen informaation osastolle oli annettu tehtäväksi Ukrainan hallituksen kaataminen ja Venäjälle myönteisen nukkehallinnon perustamisen valvominen. Asiasta kertova Washington Post -lehti pohjaa tietonsa länsimaisten ja ukrainalaisten turvallisuusviranomaisten haastatteluihin.

Suunnitelmien onnistumiseen suhtauduttiin ilmeisen toiveikkaasti. Hyökkäystä edeltävinä päivinä tietolähteille ja muille yhteistyökumppaneille järjestettiin majoitustiloja ja turvataloja.

Eräs FSB-upseeri toivotti kollegalleen kaapatun viestiliikenteen perusteella ”onnistunutta matkaa”. Hän ei ilmeisesti koskaan päässyt perille asti, sillä FSB:n suunnitelmat romahtivat venäläisjoukkojen vetäydyttyä Kiovan alueelta vahvan vastarinnan vuoksi.

Ukrainaa koskevan tiedustelutiedon keräämiseen ja yhteistyökumppanien lahjomiseen käytettiin vuosikymmenien varrella suuri määrä rahaa, sillä Venäjä pyrki estämään maan valumisen kohti länttä. Asiantuntijoiden mukaan FSB:n epäonnistumiset ovat omalla tavallaan vielä laajempia kuin maan asevoimien kompurointi helmikuun lopun jälkeen.

– Venäläiset olivat täysin väärässä. He suunnittelivat koko sotaponnistuksen ja strategiset tavoitteet epärealististen tavoitteiden pohjalta. Virhe oli perustavanlaatuinen ja strateginen, tiedusteluaineiston nähnyt korkea-arvoinen Yhdysvaltain hallintolähde sanoo.

Ukrainasta vastuussa oleva FSB:n yksikkö kasvoi kooltaan huomattavasti sotaa edeltävinä kuukausina. Osa lahjotuista agenteista vaikuttaa totelleen ja sabotoineen Ukrainan puolustuskykyä, mutta monet vain keräsivät rahat ja jättivät yhteistyön siihen.

FSB:llä oli pääsy ukrainalaisten asenteista kertoviin mielipidekyselyihin ja muihin vastaaviin tietoihin, mutta tiedustelupalvelu antoi silti Kremlille yltiöoptimistisia arvioita operaation onnistumisesta. Ukrainan kansan väitettiin ottavan uuden hallinnon ja Venäjän asevoimat ilolla vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin päätöstä jäädä Kiovaan vahvisti osaltaan hallintokorttelin alle rakennetun massiivisen neuvostoaikaisen bunkkerikompleksin tarjoama suoja. Maanalainen rakennelma on suunniteltu kestämään ydiniskua.

– He odottivat, että joku olisi avannut portin maahan. He eivät odottaneet minkäänlaista vastarintaa, Ukrainan turvallisuuspalvelussa työskentelevä lähde sanoo.

"In the days before the invasion, Russia’s security service began sending cryptic instructions to informants in Kyiv. Pack up and get out of the capital, Kremlin collaborators were told, but leave behind the keys to your homes." Latest @gregpmiller + me https://t.co/0U0xh4Vylj

— Catherine Belton (@CatherineBelton) August 19, 2022