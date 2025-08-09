Verkkouutiset

Hallitus päättää talousarvioesityksestä ensi kuun budjettiriihessä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Ihmetys keskustan puheista: Neuvotteluita ei ole edes käyty

  • Julkaistu 09.08.2025 | 14:23
  • Päivitetty 09.08.2025 | 15:31
  • Budjetti, Politiikka
Kokoomuksen Heikki Autto kritisoi keskustapoliitikon vaatimusta.
Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto kummastelee tiedotteessaan vaatimuksia julkistaa budjettineuvottelujen tulokset ennen kuin neuvotteluja on edes käyty.

Autto viittaa keskustan kansanedustajan Markus Lohen lauantaina julkaisemaan tiedotteeseen, jossa keskustaedustaja kritisoi hallituksen budjettivalmisteluja ja vaati tietää, mistä hallitus aikoo sopeuttaa. Lohi väitti, että epäselvä budjetin valmistelutilanne vahingoittaa talouden myönteistä kehitystä.

Tilanteessa ei ole Auton mielestä mitään epäselvää.

– Budjettineuvottelut käydään hallituksen sisällä, ei sanomalehtien palstoilla, Autto linjaa.

– Pääministeri [Petteri] Orpo on sanonut selvästi, että pohjana ensi viikolla käynnistyvissä budjettineuvotteluissa on valtiovarainministeriön virkapohja.

Kokoomusedustajan mukaan hallituspuolueet jakavat yhteisen näkemyksen siitä, että hyvinvointivaltion rahoitus on turvattava ja julkista taloutta sopeutettava. Sopeutusten yksityiskohdat taas tarkentuvat valtiovarainministeriön seuraavan talousennusteen myötä.

Autto oudoksuukin sitä, että lopputulosta vaaditaan julkistettavaksi ennen kuin hallituspuolueet ovat neuvotelleet asiasta.

– On erikoista, että budjettiriihen tuloksia vaaditaan julkisuuteen ennen kuin mitään neuvotteluja on edes käyty, Autto hämmästelee.

Hän muistuttaa myös, että hallitus on kyennyt tekemään vaikeita sopeutuspäätöksiä lähes 10 miljardin euron edestä. Samalla on edistetty työntekoa, yrittämistä ja talouskasvua edistäviä toimenpiteitä.

– Samaa ei voi sanoa edellisestä hallituksesta, jossa keskustalaisten valtiovarainministerien siunauksella kaikki ongelmat ratkaistiin jakamalla lisää rahaa, Autto kertaa.

– Kokoomukselle on tärkeää, että kasvun edellytysten vahvistamista jatketaan myös budjettiriihessä.

