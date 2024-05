Ihmetys iskuista ydinasetutkiin: Eivät havaitse matalalla lentäviä kohteita

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan huolestuneen viimeaikaisista Ukrainan iskuista, jotka ovat kohdistuneet Venäjän tutka-asemiin.

Lennokkien moukaroimat ennakkovaroitustutkat on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan mannertenvälisten ydinaseiden laukaisuja eli antamaan maan johdolle lisää reaktioaikaa kriisitilanteessa. Yksi iskuista tehtiin lähes 1 800 kilometrin päähän.

Nimettömänä pysyttelevä hallintolähde sanoo Washington Post -lehdelle, että hyökkäykset voivat aiheuttaa epävakautta ja arvaamattomia vastatoimia Kremliltä tilanteessa, jossa länsimaat ovat keventämässä Ukrainalle toimitettujen asejärjestelmien rajoituksia. Ukraina haluaa käyttää aseita Venäjän rajan taakse suuntautuvissa iskuissa, sillä esimerkiksi Harkovan alueella toukokuussa aloitettua hyökkäystä pystyttiin valmistelemaan ilman häirintää.

Valkoisen talon kerrotaan ilmaisseen huolensa Ukrainan johdolle. Muun muassa Krasnodarin alueella sijaitsevaa tutkaa voidaan käyttää ydinaseiden havaitsemisen lisäksi perinteisen ilmapuolustuksen tukena. Amerikkalaislähde huomauttaa, ettei kyseisiä laitoksia ole käytetty Venäjän sotatoimien tukena.

– Mutta ne ovat arkaluonteisia kohteita, koska Venäjä voi kokea strategisen pelotevaikutuksensa joutuneen kohteeksi, mikä voisi heikentää maan pelotevaikutusta Yhdysvaltojen suuntaan, lähde sanoo.

Ukrainan mukaan tutkalaitoksilla valvotaan maan sotilaallista toimintaa ja erityisesti droonien ja ohjusten käyttöä. Puolustajan kalustossa on ballistisia MGM-140 ATACMS -ohjuksia, joilla on isketty muun muassa Venäjän lentotukikohtia vastaan.

Osa asiantuntijoista pitää ennakkovaroitustutkien vaurioittamista tarpeettomana. Venäjän strategisiin aseisiin erikoistunut asiantuntija Pavel Podvig sanoo, etteivät kyseiset tutkat pysty näkemään mitään Ukrainan yllä maan kaarevuuden aiheuttamien tekijöiden vuoksi.

– Tutka on osa Venäjän ydinasepelotetta, ja sillä voi olla Venäjän kannalta vain rajoitettu merkitys Ukrainan iskujen havaitsemisessa, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Dmitri Alperovitsh kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Carnegie-ajatuspajan tutkija James Acton sanoo epäilevänsä, ettei ainakaan Krasnodarin Armavirissa sijaitseva tutka osallistunut Ukrainan lennokkien tai lentokoneiden seurantaan. Tutka havaitsee Sevastopolin etäisyydellä vain yli 40 kilometrin korkeudessa olevat kohteet ja näkee esimerkiksi Hersonin kohdalla vain yli 60 kilometrin korkeuteen.

Tämä käytännössä rajaa pois kaikki Ukrainan käyttämät lennokit ja lentokoneet.

– On selvää, että Armavirin tutka voisi havaita ATACMS:n kaltaisia ballistisia ohjuksia, jotka ammutaan sen havainto-alueen yli. Tähän lukeutuu alueita Etelä-Ukrainassa ja Krimillä. Sillä siis todennäköisesti oli rooli tässä konfliktissa, mutta ei lennokkien ja lentokoneiden havaitsemisessa, Acton kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

