”Ihme, että Venäjän äidit eivät vastusta enemmän”

Britannian kuninkaallisen panssarirykmentin entinen komentaja, eversti evp. Hamish de Bretton-Gordon arvioi Radio Free Europen (RFE) haastattelussa, että Venäjän uusien sotilaiden värväämisen ainoa vaikutus olisi ruumiskasojen kasvaminen.

de Bretton-Gordon on arvioinut, että Venäjällä olisi mahdollisuus mobilisoida jopa miljoonia uusia sotilaita.

– Surullista kyllä, uskon, että se kääntyisi ainoastaan uusiksi ruumiiksi. Jalkaväen sotilaasta kiväärin kanssa ei ole vastusta nykyaikaiselle länsimaiselle aseistukselle, jota Ukrainalla on käytössään – panssarivaunuja, panssariajoneuvoja ynnä muita, hän toteaa.

Bahmutin ”lihamyllyä” hän kutsuu lähes keskiaikaiseksi. Hän kertoo saaneensa tietoa, että Venäjä lähettää alueelle laajalti sellaisia nuoria, joiden katoamista ei välttämättä noteerata. Esimerkiksi huumeongelmaiset ja kodittomat ovat tähtäimessä.

– Minusta on ihmeellistä, etteivät Venäjän äidit vastusta tätä enemmän. Minusta tuntuu, että suurin osa näistä nuorista miehistä ei kuulu Moskovan tai Pietarin eliittiin; he ovat luultavasti kaukana idästä, jossa ihmiset ovat vähemmän yhteydessä sosiaaliseen mediaan voidakseen valittaa näistä asioista, de Bretton-Gordon pohtii.

Hän sanoo, että myös vähemmistöjä lähetetään systemaattisesti etulinjaan.

– Etnisiä vähemmistöjä käytetään tykinruokana. Kutsun sitä ”omaksi kansanmurhaksi”, jota Venäjä on luomassa. Mutta ei venäläistä eliittiä kohtaan – oletan, että he ovat pääasiassa valkoihoisia – vaan kaukoidän asukkaita kohtaan, joilla on vähemmän äänivaltaa Venäjällä, jotka ovat luultavasti vähemmän koulutettuja ja joita Venäjä käyttää yrittäessään pitkittää tätä sotaa melkeinpä käyttääkseen ukrainalaiset luodit loppuun, hän toteaa.

– Tilanne on järkyttävä, ja siksi minä ja monet muut kehotamme Natoa tekemään kaikkensa varmistaakseen, että Ukraina voittaa mahdollisimman nopeasti, jotta voimme päästä rauhaan ja lopettaa aivan uskomattoman verenvuodatuksen.