Hyytävät kelit väistyvät, tilalle sadetta

Alkava viikko käynnistyy pakkassäässä, mutta loppuviikkoa kohden elohopea kohonnee nollan tienoille jopa Lapissa, kertoo Foreca.

Maanantain sää on suuressa osassa maata pilvinen, ja etelässä rannikoilla on syytä varautua sadekuuroihin. Toinen hajanainen vesi-, räntä- ja lumisadealue kiusaa Pohjanmaalta Kainuuseen ja Itä-Lappiin asti ulottuvaa aluetta.

Lämpötila on päivällä etelä- ja lounaisrannikolla 0–4 astetta. Etelä- ja keskiosan sisämaassa lämpötila pyörii nollan tienoilla, kun taas pohjoisessa pakkasasteet vaihtelevat Kainuun 0–5 asteesta Pohjois-Lapin yli 25 asteeseen.

Tiistaina sateet alkavat väistyä, ja heikkoa pakkasta on paikoin jopa Etelä-Suomessa asti. Sää on poutainen ja heikkotuulinen. Maan keskiosassa pakkasta on noin 2–8 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa taas 5–15 astetta. Lapissa selkeämmillä alueilla päästään hytisemään 20–30 pakkasasteessa.

Keskiviikkona säässä tapahtuu muutos. Sää on yleisesti poutainen ja pilvisyys vaihtelee, mutta tuulen suunta kääntyy kohti lounasta. Länsi- ja lounaisrannikolla lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Muualla etelässä aina Oulun korkeudelle asti pakkasta on 0–6 astetta, Lapissa taas 10–20 astetta.

Torstain ja perjantain aikana etelän ja lounaan välinen puuskainen tuuli voimistuu. Lännestä voi ylettyä Suomeen lumi- ja vesisateita, ja torstaina Meri-Lapissa elohopea lähestyy nollaa. Muualla Lapissa lämpötila kohoaa 10 pakkasasteen tienoille.

Perjantaina Suomeen leviää laaja sadealue. Etelässä sade tulee vetenä, maan keskiosissa sekä vetenä että lumena. Pohjoisessa sade alkaa lumena, mutta voi mahdollisesti muuttua vedeksi päivän mittaan.

Lämpötila seilannee suuressa osassa maata 0-5 plusasteen tienoilla, ja lounaisrannikolla voidaan yltää jopa kahdeksaan asteeseen. Lapissa lämpötilat vaihtelevat Etelä-Lapin nollakeleistä pohjoisen 5–10 pakkasasteeseen.

Viikonlopun sää näyttää ennusteen mukaan tuuliselta, lauhalta ja ajoittain sateiselta. Sateet voivat tulla vetenä aina Lappia myöten.