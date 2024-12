Hyvinvointialueen lastensuojelu vältti uhkasakon

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uhkasakko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (Vake) lastensuojelusta on rauennut.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime vuoden joulukuussa hyvinvointialueen joulukuussa parantamaan lastensuojelun tilannetta. Hyvinvointialue vastasi asiasta tehtyyn kuulemiseen tämän vuoden lokakuussa.

– Vake on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa olennaisin osin ja onnistunut haastavasta taloustilanteesta huolimatta parantamaan lastensuojelun tilannetta, palvelualuejohtaja Saana Pukkio kertoo tiedotteessa.

Aluehallintovirasto totesi tuoreessa päätöksessään Vaken lastensuojelun pääsevän lain velvoittamaan enintään 30 asiakkaaseen sosiaalityöntekijää kohden ja määräsi uhkasakkoasian rauenneeksi.

Hyvinvointialue sai kuitenkin aluehallintovirastolta huomautuksen, koska lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä ei ollut alkuperäisen uhkasakkomääräyksen määräaikaan mennessä riittävä. Lisäksi aluehallintovirasto kehottaa hyvinvointialuetta varmistamaan omavalvonnan keinoin, että johtavien sosiaalityöntekijöiden toimiminen lasten asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä on tosiasiallisesti tilapäistä.

Hyvinvointialue kertoo toteuttavansa omavalvontaa aluehallintoviraston kehotuksen mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei tee jatkotoimia uhkasakkoasian suhteen.

Tilanne parantunut

Vantaan lastensuojelupalvelujen tilanne oli haastava jo hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa. Vantaan kaupungille oli asetettu uhkasakko lastensuojelun tilanteesta vuonna 2022, mutta tämä peruttiin maaliskuussa 2023.

Hyvinvointialueen mukaan lastensuojelun palvelujen tilanteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät pois kaupungilta. Lastensuojeluun on saatu rekrytoitua uusia työntekijöitä, minkä lisäksi perheiden varhaisen tuen palveluja on vahvistettu muun muassa kahdella uudella perhesosiaalityön sosiaalityöntekijällä.

Hyvinvointialueelta kerrotaan, että hyvin toimivat perheiden varhaisen tuen palvelut ehkäisevät lastensuojelun palvelujen tarvetta tukemalla perheitä jo ennen kriisien puhkeamista.

Syksyn 2024 aikana lastensuojelun tilanne on parantunut ja 30 asiakkaan asiakasmitoitus sosiaalityöntekijää kohtaan on toteutunut kaikkien Vaken lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kohdalla yhtä väliaikaista lapsen etuun perustuvaa ylitystä lukuun ottamatta.

Lastensuojelun haasteet valtakunnallisia

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei ole ainoa, jolla on ollut toimintansa alussa haasteita lastensuojelun järjestämisessä. Lainsäädännön henkilöstömitoitukset sekä siirtymäajat ovat osoittautuneet haastaviksi koko valtakunnan tasolla.

– Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi- ja kouluttautumishaasteisiin tarvitaan koko valtakunnan ratkaisuja, yhdessä hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa. Lasten edun turvaaminen on ensiarvoisen tärkeä tehtävä, johon hyvinvointialueemme on sitoutunut ja johon toivomme koko yhteiskunnan kattavia ratkaisuja. Lisäksi jatkamme luonnollisesti tiivistä yhteistyötä oman henkilöstömme kanssa tilanteen parantamiseksi kestävällä tavalla, Vaken lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen toteaa.