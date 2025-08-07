Verkkouutiset

Opastekylttejä Keski-Suomen keskussairaalan alueella Jyväskylässä. LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN

Hyvinvointialue haluaa säästää lomauttamalla koko henkilöstönsä

  • Julkaistu 07.08.2025 | 14:15
  • Päivitetty 07.08.2025 | 15:07
  • Sote
Keski-Suomen hyvinvointialueen alijäämä uhkaa nousta 21 miljoonaan euroon.
Keski-Suomen hyvinvointialue kaavailee lomauttavansa koko henkilöstönsä 1-8 päiväksi vakavan taloustilanteen vuoksi. Hyvinvointialue kertoo asiasta tiedotteessaan.

Lisäsopeuttamistoimenpiteitä käytiin läpi yt-neuvotteluissa kesä-heinäkuussa. Lomautusten lisäksi palveluja supistetaan loppuvuoden ajaksi, tuotannon tukipalveluista karsitaan ja pelastustoimessa investointeja lykätään. Lisäksi 100 työtehtävää vähennetään, pääasiassa eläkepoistumalla ja työnkuvamuutoksilla.

Hyvinvointialue toivoo saavansa toimenpiteillä 7,6 miljoonan euron säästöt tälle vuodelle. Sopeutuksia tarvitaan, sillä hyvinvointialueen talousarvio on tänä vuonna ylittymässä jopa 21 miljoonalla eurolla.

Lomautusten osuus säästöistä on 1-2 miljoonaa euroa. Tarkemmat päätökset lomautuksista ja niiden kestosta tehdään kullakin hyvinvointialueen toimialalla erikseen.

– Tilanne on hyvin valitettava, mutta meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä, jotta saamme taitettua kustannusten kasvua ja kurottua talouden suunnitellulle uralle tämän vuoden aikana, tiivistää hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet.

– Valtion rahoitus ei mahdollista palvelujen tämänhetkistä laajuutta.

Tollet arvelee, että säästöt tulevat näkymään myös keskisuomalaisten palveluissa.

