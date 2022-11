”Hyvin vaarallinen tehtävä” – erikoisjoukot iskevät Venäjän selustaan

Ukrainan erikoisjoukkojen sotilaiden kerrotaan tehneen useita operaatioita Venäjän joukkojen selustaan Dnepr-joen itäpuolella.

Venäläisjoukot ovat valmistelleet alueelle uusia puolustuslinjoja vetäydyttyään Hersonin kaupungin lähialueelta marraskuun puolivälissä.

New York Times -lehden mukaan vapaaehtoisista koostuva Bratstvo-pataljoona on iskenyt Dneprin toiselle puolelle jo kuukausien ajan osana Ukrainan laajempaa vastahyökkäystä. Sotilaat ovat levittäneet miinoja venäläisjoukkojen asemien lähelle ja tuhonneet muun muassa kranaatinheitinasemia.

– Kyseessä on hyvin vaarallinen tehtävä. Heidän on mentävä alueelle, jossa on laumoittain venäläisiä. Heidän on kierrettävä venäläisten selustaan ja kylvettävä sinne miinoja, pataljoonaa komentava Oleksiy Serediuk sanoo.

Bratstvon sotilaat ovat tehneet tiedustelun lisäksi sabotaasitehtäviä ja väijytyksiä kymmenien kilometrien päähän. Kohdealueelle edetään useita päiviä kestävillä marsseilla. Serediukin mukaan tavoitteena on lisätä painetta venäläisjoukoille ja tuottaa mahdollisimman paljon tappioita.

Kaikki tehtävät eivät ole onnistuneet, mutta erikoisjoukot ovat muun muassa pudottaneet yhden venäläisen helikopterin. Paikallisväestön kerrotaan välittäneen Ukrainalle tietoja venäläisjoukkojen sijainneista.

Oleksiy Serediukin yksikkö löysi rintaman takaa myös partisaanitaistelijoita, jotka olivat räjäyttäneet Venäjän ajoneuvoja miehitetyillä alueilla. Vastarintataistelijoiden annetaan toimia itsenäisesti, mikä auttaa niitä pysyttelemään piilossa.

– Emme tiedä, mistä he saavat aseensa, ja tämä on hyväkin asia, upseeri sanoo.