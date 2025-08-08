Verkkouutiset

Erityisesti metalliteollisuudessa on kesäkuussa nähty nousua tilauskannoissa vuodentakaiseen., LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Hyvä merkki taloudesta – ”Varovainen kasvu on alkanut”

  • Julkaistu 08.08.2025 | 16:07
  • Päivitetty 08.08.2025 | 16:07
  • Teollisuus
Poliitikot ja asiantuntijat näkevät teollisuuden tilauskantojen kasvun hyvänä merkkinä talouskasvulle.
Uutiset teollisuuden tilausmäärien piristymisestä ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja ne on otettu ilolla vastaan. Tilastokeskus kertoo, että teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2025 kesäkuussa 19,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Erityisen suurta kasvua tilauksissa on nähty metalliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä on viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjoituksessa positiivisilla mielin uutisista.

– Varovainen kasvu on alkanut, sekä isoilla, että pienillä. Start-upit ovat keränneet ennätysrahoituksen tänä vuonna, hän kommentoi.

Elinkeinoelämän keskusliitossa johtajana tiedon ja tutkimuksen alalla työskentelevä Sami Pakarinen puolestaan ottaa päivityksessään selvästi rohkeamman kannan talouden piristymisen puolesta.

– Tämä auttaa myös Suomea vaivaavaan henkiseen lamaan. Kasvu vauhdittuu. Koko ajan mennään kohti parempaa. Oikein hyvä, Pakarinen hehkuttaa.

 

