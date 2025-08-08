Hyvä merkki taloudesta – ”Varovainen kasvu on alkanut”

Uutiset teollisuuden tilausmäärien piristymisestä ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja ne on otettu ilolla vastaan. Tilastokeskus kertoo, että teollisuuden uusien tilausten arvo oli vuoden 2025 kesäkuussa 19,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Erityisen suurta kasvua tilauksissa on nähty metalliteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä on viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjoituksessa positiivisilla mielin uutisista.
– Varovainen kasvu on alkanut, sekä isoilla, että pienillä. Start-upit ovat keränneet ennätysrahoituksen tänä vuonna, hän kommentoi.
Elinkeinoelämän keskusliitossa johtajana tiedon ja tutkimuksen alalla työskentelevä Sami Pakarinen puolestaan ottaa päivityksessään selvästi rohkeamman kannan talouden piristymisen puolesta.
– Tämä auttaa myös Suomea vaivaavaan henkiseen lamaan. Kasvu vauhdittuu. Koko ajan mennään kohti parempaa. Oikein hyvä, Pakarinen hehkuttaa.
Varovainen kasvu on alkanut, sekä isoilla, että pienillä.
Start-upit ovat keränneet ennätysrahoituksen tänä vuonna. https://t.co/VD6aRTzpwN
— Pauli Aalto-Setälä (@PauliAS) August 8, 2025
Tämä auttaa myös Suomea vaivaavaan henkiseen lamaan. Kasvu vauhdittuu. Koko ajan mennään kohti parempaa. Oikein hyvä! https://t.co/6XSjJiV546
— Sami Pakarinen (@SaPakarinen) August 8, 2025