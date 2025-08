Hyttyset levittävät epidemiaa Kiinassa, jo yli 7000 sairastunut

Uusi epidemia uhkaa levitä Kiinassa, kertoo BBC.

Kiinan Guangdongin maakunnassa on raportoitu heinäkuusta lähtien yli 7 000 hyttysen levittämää virustapausta. Tartunnat ovat johtaneet maakunnassa samanlaisiin toimenpiteisiin kuin aikanaan COVID-19 -pandemian aikana.

Pahin tilanne on maakunnassa sijaitsevassa Foshanin kaupungissa. Tartunnan saaneiden potilaiden on pysyttävä sairaalassa, jossa heidän sänkynsä suojataan hyttysverkoilla. Potilaat pääsevät kotiin vasta sen jälkeen, kun heidän testinsä on negatiivinen tai he ovat olleet sairaalahoidossa vähintään viikon.

Viranomaisten mukaan valtaosa tartunnoista on ollut leviä. 95 prosenttia potilaista on kotiutettu viikon kuluessa sairaalahoidon alusta.

Hyttysten levittämän viruksen aiheuttamia oireita ovat muun muassa kuume ja voimakas nivelkipu. BBC:n mukaan oireet voivat joskus kestää jopa vuosia.

Kyseinen chikungunyavirus ei tartu suoraan ihmisestä ihmiseen. Tauti leviää vain silloin, kun tartunnan saanutta ihmistä pistänyt hyttynen pistää muita ihmisiä.

Lisääntyneet tautitapaukset ovat herättäneet huolta Kiinassa. Myös tiukat karanteenimääräykset hämmentävät ihmisiä.

– Mitä järkeä karanteenissa on? Ei tauti leviä niin, että tartunnan saanut ihminen kulkee ympäriinsä puremassa muita ihmisiä, eräs yksityishenkilö ihmettelee.

Paikalliset viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. Niihin kuuluu muun muassa seisovan veden poistaminen kaikista astioista kotiympäristöstä. Asukkaita on uhattu jopa sakkorangaistuksella, mikäli he eivät toimi määräysten mukaan.

Seisovan veden poistaminen perustuu siihen, että hyttyset yleensä oleskelevat seisovan veden lähettyvillä. Viranomaiset ovat päästäneet paikallisiin vesistöihin myös kaloja, joiden uskotaan syövän hyttysten toukkia.