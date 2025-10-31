Hyökkäys Venezuelaan lähestyy, ilmailuvaroitus julkaistiin

Yhdysvallat on julkaissut ilmailuvaroituksen (NOTAM) Puerto Ricon lähelle alkaen huomisesta lauantaista. NOTAM (Notice to Air Missions) on tiedote, jonka avulla ilmailuviranomaiset ja lennonjohto välittävät lentäjille ja muille ilmailutoimijoille ajankohtaista ja tilapäistä tietoa lentoturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Puerto Ricon itäosassa Ceibassa, jonka tienoille lentovaroitus sijoittuu, on sijainnut aiemmin Yhdysvaltojen laivaston tukikohta Roosevelt Roads Naval Station. Alueella on edelleen runsaasti infrastruktuuria kuten lentokenttä, satama ja strategisia yhteyksiä.

Yhdysvaltojen ilmailuvaroitus alkaa lauantaista 1. marraskuuta ja jatkuu maaliskuun 2026 loppuun asti. Sen arvioidaan ennakoivan sitä, että Yhdysvaltojen hyökkäys Venezuelaa vastaan lähestyy.

Yhdysvallat toi Ceibaan jo syyskuun puolivälissä F-35B -hävittäjiä ja lokakuussa se määräsi lentotukialus USS Gerald R. Fordin laivasto-osastoineen siirtymään Välimereltä Karibianmerelle. USS Gerald R. Ford on maailman kaikkien aikojen suurin sotalaiva, joka pystyy kuljettamaan noin 75:tä lentokonetta ja noin 4 500:aa sotilasta.

Aiemmin perjantaina Miami Herald -lehti kertoi saaneensa tiedon, että Donald Trumpin hallinto on tehnyt päätöksen iskujen aloittamisesta. Päätöksestä voi lehden mukaan kulua tunteja tai päiviä siihen, kun iskut Venezuelaan alkavat. Miami Herald kuvailee, että iskut ovat pistemäisiä ja suuntautuvat huumekartellien infrastruktuuriin.

Donald Trump on väittänyt, että Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ”johtaa huumevaltiota” ja antanut ymmärtää, että tämän luopuminen vallasta olisi toivottavaa.

Trumpin hallinnon retoriikassa Venezuela on huumekartellien koti. Tarkempi tutkimustieto tukee arviota, että kartellit käyttävät Venezuelaa kauttakulkumaana. Tilannetta ei ole helpottanut se, että Venezuelan olot ovat olleet Maduron hallintokaudella epävakaat. Vuonna 2023 Yhdysvaltojen hallinnon läpinäkyvyyttä valvova liittovaltioelin Government Accountability Office kertoi blogitekstissä, että Venezuelan korruptio on lisääntynyt ja kartellit käyttävät sitä kauttakulkumaana – asia siis tunnettiin ja tiedostettiin jo edellisen presidentin Joe Bidenin hallinnon aikana.

Nicolas Maduro on johtanut Venezuelaa vuodesta 2013. Hänen kolmas kautensa alkoi vuonna 2025, eikä Venezuelan vaaleja yleisesti ottaen pidetä täysin vapaina ja demokraattisina. Esimerkiksi opposition voitettua parlamenttivaalit vuonna 2015 kieltäytyi Maduro tunnustamasta tulosta ja riisti parlamentilta lainsäädäntövallan.

Yhdysvallat kotiutti lähetystönsä henkilökunnan pääkaupunki Caracasista vuonna 2019 levottomuuksien heikennettyä turvallisuustilannetta.