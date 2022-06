Hyökkääjän tukikohta tuhottiin totaalisesti – lennokki kuvasi keskityksen ja oman tuhonsa

Ukrainan 45. tykistöprikaati on julkaissut Facebookissa alta löytyvän videon iskuista venäläiskohteisiin Zaporižžjassa. Kyseessä on ilmeisesti hyökkääjän logistiikkatukikohta.

Videolla yhdistellään tukikohdan yllä kiertäneen lennokin kuvaamaa materiaalia sekä videokuvaa tulenjohdon tarkkailupaikalta. Videota on editoitu osoittamalla siinä näkyviä venäläisiä sotilasajoneuvoja, myös kohteisiin osuvia tykistönammuksia on merkitty.

Lennokki tuhotaan ilmatorjuntaohjuksella videon puolivälissä. Ohjuksen lento ja lennokin viimeiset sekunnit ovat nekin tallentuneet videolle. Video päättyy tulenjohdon kuvaamiin räjähdyksiin ja liekkeihin tukikohdassa. Aivan lopussa näytetään toisen lennokin kuvaamaa tuhoa ilmeisesti seuraavalta päivältä.

Very interesting video from the Ukrainian 45th Separate Artillery Brigade showing the destruction of a Russian logistics base in the Zaporizhzhia Oblast.

The Ukrainians lose a UAV in the process but the Russian base is totally obliterated.🔥🇺🇦pic.twitter.com/aREzQkbxsz

— Jimmy (@JimmySecUK) June 4, 2022