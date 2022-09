Hyökkääjän sotilas tilittää: Emme nähneet yhtäkään komentajaa

Ukrainassa taistellut venäläismies ihmettelee maan armeijan surkeaa johtamista ja varusteiden laatua. Hän kertoo kokemuksestaan Radio Free Europen haastattelussa.

Mies värväytyi armeijaan vapaaehtoisena hänen poikansa kuoltua taisteluissa sodan neljäntenä päivänä.

– Hänen kuolemansa oli mielenkiintoinen. Mitä siellä oikeasti tapahtuu? Miksi miehiämme heitetään sinne niin varomattomasti? No, nyt olen nähnyt sen itse, mies kertoo.

Hän kyseenalaistaa puolustusministeri Sergei Shoigun ja presidentti Vladimir Putinin johtamisen, kun he eivät kouluttaneet joukkojaan riittävästi ennen hyökkäyksen aloittamista.

– He olisivat voineet lähettää kokeneita sotilaita näiden lapsien sijaan, mies toteaa.

Hänet itsensä sijoitettiin Popasnaan Itä-Ukrainaan. Hänen mukaansa ukrainalaisten varusteet olivat paljon laadukkaampia kuin venäläisten.

– Meillä oli jättimäiset sadetakit. Heidän takkinsa mahtuivat tupakka-askiin eivätkä näkyneet pimeänäön avulla. Meillä puolestaan oli tavaraa kuin muuleilla, hän kuvaa.

Myös johtaminen oli retuperällä. Mies kertoo, ettei nähnyt sodassa ollessaan yhtäkään komentajaa.

– Jos minulta kysytään, ei meillä ole armeijaa, hän sanoo.

– Emme nähneet siellä yhtäkään komentajaa, vain joitain huijareita.

Ukrainalaistalosta löytyneet valokuva-albumit auttoivat häntä ymmärtämään sodan todellisuuden.

– Katsoimme albumeita ja kysyimme: Kaverit, ketä vastaan taistelemme? He ovat veljiämme. Löysimme kuvia Afganistanissa taistelleista ukrainalaisista ja nyt taistelimme itse heitä vastaan. Kuinka se on mahdollista? He ovat veljiämme. Sitä on mahdoton ymmärtää.