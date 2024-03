Hyökkääjän sotilaat valittavat: Toivottomista hyökkäyksistä kieltäytyneiltä vietiin aseet

Venäläissotilaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videon, jossa he kertovat toivottomista hyökkäyksistä, suurista tappioista ja uhkauksilla sotaoikeuteen päätymisestä, mikäli he kieltäytyvät jatkamasta toivoton hyökkäystä. Video on julkaistu venäläisellä Mobilizatsija Novosti -Telegram-kanavalla ja sen on julkaissut X:ssä englanniksi tekstitettynä WarTranslated.

Sotilaiden kasvot on videolla pikselöity. He seisovat ryhmässä huonokuntoiselta vaikuttavan talon huoneessa ja kertovat olevansa Venäjän 1. armeijaryhmän 98. erillisen jalkaväkirykmentin sotilaita. Videon taustalla kuuluu tykistön ääniä.

Miesten ongelmat alkoivat maaliskuun puolivälissä, kun heidän sotilasyksikkönsä siirrettiin 114. prikaatin alaisuuteen ja heidät kuljetettiin Avdijivkan koksitehtaalle. Siellä heidän yksikkönsä määrättiin etenemään pienissä ryhmissä kohti Orlivkan kylää rakentamaan taisteluasemia etulinjaan.

Osana hyökkäystä miesten pataljoona käskettiin kuitenkin tekemään harhautusisku Semenivkan kylään.

Harhautus päätyi karusti: Ukrainalaiset olivat havainneet miesten etenemisen ja tuhosivat lähestyvät venäläissotilaat. Venäläisillä ei ollut myöskään lainkaan tykistötukea.

Lopulta miesten täytyi vetäytyä takaisin Avdijivkaan kärsittyään raskaita tappioita.

– Kun palasimme koksitehtaalle, joku komentoketjussa käski meidät täydentämään ammusvarastomme ja jatkamaan hyökkäystä Orlivkaan, sotilas kertoo.

Hengissä selvinneet 15 sotilasta kieltäytyivät käskystä.

– 114. prikaatin johto ei välitä tappioista, uhkailee väkivallalla ja antaa hyökkäyskäskyjä, sotilas jatkaa.

Miesten kieltäydyttyä hyökkäyksestä miehet pakotettiin antamaan aseensa pois. Kun he pyysivät nähdä asiakirjoja aseiden luovuttamisesta, heitä solvattiin.

– Nyt meitä syytetään karkuruudesta ja taistelutehtävien välttelystä. Pyydämme tilanteeseemme apua, sotilas vetoaa.

Russian mobilised revealed the true cost of making any progress in the tiny villages west of Avdiivka.

Fighters of the 98th rifle regiment were sent into a "meat assault" in Semenivka in Donetsk Oblast. When most of their groups were destroyed by artillery and machine gun fire,… pic.twitter.com/o1ri6rpE1V

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 30, 2024