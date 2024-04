Hyökkääjän sotilaat tilittävät: Rypälepommit tippuvat niskaan, ruumiita on kaikkialla

Saksassa asuva venäläissyntyinen Itä-Euroopan asiantuntija Sergei Sumlenny on jakanut viestipalvelu X:ssä videon (jutun alla), jolla kolme venäläissotilasta keskustelee kurjista oloistaan Ukrainan rintamalla.

– Emme voi tehdä mitään. Olemme pelkkää v…n tykinruokaa. Meitä tulitetaan kaikilla mahdollisilla asejärjestelmillä, eräs sotilas sanoo.

Toinen sotilas kertoo, että heidän asemansa yläpuolella leijuu Ukrainan asevoimien lennokki.

Video näyttää, kuinka etulinjassa olevat venäläissotilaat kyyhöttävät juoksuhaudassa tai poterossa ilman kunnon suojaa. Kattona on vain heinillä ja muilla kasveilla peitetyt oksat. Tarkka sijainti ei käy videolta ilmi.

Kolmannen sotilaan mukaan heidän taistelutovereitansa kuolee paljon koko ajan.

– He (ukrainalaiset) tulittavat meitä taukoamatta.

Heitä on tulitettu jo kahden päivän ajan rypälepommeilla ja helikoptereilla.

– Me emme pääse komppaniamme luo. Yritimme kolme kertaa, ja joka kerta meitä vastaan iskettiin rypälepommeilla, toinen sotilas sanoo.

– Me olemme täysin hajallamme metsässä ilman viestintävälineitä ja ilman yhtään mitään. Miksi v…..a meidät lähetettiin tänne?

Komentajien lupauksista huolimatta miehillä ei ole myöskään lapioita, ruokaa tai vettä.

– Ei v…u yhtään mitään.

Kolmas sotilas toteaa, kuinka kaikkialla heidän asemansa ympärillä on kuolleiden venäläissotilaiden ruumiita.

Sotilaiden rynnäkköpanssarivaunu tuhoutui varusteineen heti, kun he saapuivat etulinjaan.

– He pieksivät meidät täällä, toinen sotilas kertoo.

– Jos meitä ei pommitettaisi nyt, voisimme nousta ylös ja kuvata, kuinka paljon kuolleita täällä lojuu. Kun tästä menee suoraan metsään, niin kuolleita on kasapäin kaikkialla, kolmas sotilas sanoo.

Kokoomuksen kansanedustajan, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Venäjän painopiste Ukrainassa on nyt Donbasin rintamalla Lymanin, Bahmutin ja Avdijivkan suunnissa.

Viime viikkojen aikana Venäjä on panostanut etenkin Bahmutin rintamaan yrittäessään vallata sen länsipuolella sijaitsevan Tšasiv Jarin kaupungin.

Two Russian soldiers are discussing how Russia is winning. Impressive. pic.twitter.com/ylnKjMimAv

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) April 21, 2024