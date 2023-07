Hyökkääjän sotilaan erityisyyttä selitetään ”venäläisellä humanismilla”

Venäjän puolustusministeriön televisiokanavan Zvezdan suoran lähetyksen ”Avoimen studiopaneelin” vieraana oli 29. kesäkuuta Euraasialaisen nuorisoliiton johtaja ja sotakirjeenvaihtaja Jevgeni Balakin.

Euraasialainen nuorisoliitto on maan hallinnolle läheisen venäläisen fasismin ideologin Aleksandr Duginin perustama.

Ohjelmassa oli vieraana myös Venäjän ortodoksikirkon sotilaspastori, isä Maksim Serpitškij, joten Balakin äityi varsin esoteerisen filosofiseksi.

– Mielestäni auttamisen lisäksi pappien uroteot kiteytyvät siihen tosiseikkaan, että tämä ei ole sota ukrainalaisia tai länttä vastaan, vaan sota ihmiskunnan vihollista vastaan, joka yleisesti ottaen ei ole hävitettävissä.

Balakin halusi korostaa pappien merkitystä venäläisten sotilaiden moraalille.

– Eikä myöskään itse sota ole hävitettävissä, mutta humanismi, venäläinen humanismi, kristillinen suhtautuminen viholliseen ja rauhanomaisiin, tämä on se, mikä sotilaillamme tulee olla, ja kiitos teidän pappien, heillä on se, sanoi Balakin korostaen ”venäläinen humanismi” (russkij gumanism).

Venäläisen humanismin ansiosta venäläinen sotilas on erilainen.

– Ja kiitos teidän [pappien], meidän sotilaamme on erilainen kuin länsimaalainen, totesi Balakin.

Russian propagandists present the war as "Russian humanism" fighting against "the enemy of humanity" pic.twitter.com/vwVF5SUdG4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 3, 2023