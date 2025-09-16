Siviileiksi naamioituneet sabotöörit tuhottiin idässä

Siviileiksi naamioituneet venäläissotilaat yrittivät soluttautua Jampilin asutuskeskukseen Itä-Ukrainan Donetskin alueella suorittaakseen sabotaasitoimia ukrainalaisten selustassa.

– Venäläiset miehittäjät ovat jälleen kerran turvautuneet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normien törkeään rikkomiseen. Erilliset vihollisryhmät piiloutuivat asuintaloihin, kellareihin ja muihin rakenteisiin käyttäen paikallisia asukkaita ihmiskilpenä, kertoo Ukrainan 11. armeijakunta Telegram-kanavallaan

Ukrainalaiset yksiköt toteuttivat terrorisminvastaisia toimia, joiden seurauksena vihollinen tunnistettiin ja neutraloitiin.

– Tällä hetkellä Jampilin asutuskeskus ja sitä ympäröivät alueet ovat Ukrainan puolustusvoimien täydessä hallinnassa. Vihollinen ei onnistunut saavuttamaan taktisia tuloksia, ja kaikki sen yritykset suorittaa tiedustelu- ja sabotaasitoimintaa estettiin.

Ukrainan pitkällä rintamalinjalla kirjattiin eilen yhteensä 208 yhteenottoa, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.

Hyökkääjän sanotaan kärsineen kovia mies- ja kalustotappioita.

Ukrainan puolustusministeriön alaisen ArmyInform-median mukaan venäläiset menettivät viimeisen vuorokauden aikana 910 sotilasta, viisi panssaroitua taisteluajoneuvoa, 26 tykistöjärjestelmää, kaksi raketinheitintä, 310 miehittämätöntä ilma-alusta ja 72 muuta ajoneuvoa.