Ukrainalaissotilaita Donetskin rintamalla. PRESS SERVICE OF THE 93RD KHOLODNYI YAR SEPARATE MECHANIZED BRIGADE / AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA

Siviileiksi naamioituneet sabotöörit tuhottiin idässä

  • Julkaistu 16.09.2025 | 09:30
  • Päivitetty 16.09.2025 | 10:14
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan rintamalinjalla kirjattiin maanantaina yhteensä 208 yhteenottoa.
Siviileiksi naamioituneet venäläissotilaat yrittivät soluttautua Jampilin asutuskeskukseen Itä-Ukrainan Donetskin alueella suorittaakseen sabotaasitoimia ukrainalaisten selustassa.

– Venäläiset miehittäjät ovat jälleen kerran turvautuneet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normien törkeään rikkomiseen. Erilliset vihollisryhmät piiloutuivat asuintaloihin, kellareihin ja muihin rakenteisiin käyttäen paikallisia asukkaita ihmiskilpenä, kertoo Ukrainan 11. armeijakunta Telegram-kanavallaan

Ukrainalaiset yksiköt toteuttivat terrorisminvastaisia toimia, joiden seurauksena vihollinen tunnistettiin ja neutraloitiin.

– Tällä hetkellä Jampilin asutuskeskus ja sitä ympäröivät alueet ovat Ukrainan puolustusvoimien täydessä hallinnassa. Vihollinen ei onnistunut saavuttamaan taktisia tuloksia, ja kaikki sen yritykset suorittaa tiedustelu- ja sabotaasitoimintaa estettiin.

Ukrainan pitkällä rintamalinjalla kirjattiin eilen yhteensä 208 yhteenottoa, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta.

Hyökkääjän sanotaan kärsineen kovia mies- ja kalustotappioita.

Ukrainan puolustusministeriön alaisen ArmyInform-median mukaan venäläiset menettivät viimeisen vuorokauden aikana 910 sotilasta, viisi panssaroitua taisteluajoneuvoa, 26 tykistöjärjestelmää, kaksi raketinheitintä, 310 miehittämätöntä ilma-alusta ja 72 muuta ajoneuvoa.

