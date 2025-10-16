Hyökkääjän eliittiryhmä eliminoitiin Koillis-Ukrainassa

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 105. prikaatin sotilaat eliminoivat Venäjän asevoimien erikoisjoukkojen eliittiryhmän Harkovan ja Sumyn alueilla, kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.
Venäläisen eliittiryhmän sanotaan tehneen ”rikollisia iskuja” siviilejä ja sotilashenkilöstöä vastaan.
Ukrainalaisten kerrotaan murskanneen vihollisryhmän ja eliminoineen sen komentajan.
Ukrainan asevoimien mukaan siepatut radioviestit vahvistivat vihollisen suuret tappiot: kuusi kaatunutta ja kahdeksan haavoittunutta.