Pelastaja Ukrainan Harkovan alueella. AFP / LEHTIKUVA / SERGEY BOBOK

Hyökkääjän eliittiryhmä eliminoitiin Koillis-Ukrainassa

  • Julkaistu 16.10.2025 | 19:18
  • Päivitetty 16.10.2025 | 19:18
  • Sota Ukrainassa
Venäläisen ryhmän sanotaan tehneen ”rikollisia iskuja” Harkovan ja Sumyn alueilla.
Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 105. prikaatin sotilaat eliminoivat Venäjän asevoimien erikoisjoukkojen eliittiryhmän Harkovan ja Sumyn alueilla, kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Venäläisen eliittiryhmän sanotaan tehneen ”rikollisia iskuja” siviilejä ja sotilashenkilöstöä vastaan.

Ukrainalaisten kerrotaan murskanneen vihollisryhmän ja eliminoineen sen komentajan.

Ukrainan asevoimien mukaan siepatut radioviestit vahvistivat vihollisen suuret tappiot: kuusi kaatunutta ja kahdeksan haavoittunutta.

