Hyökkääjän ammusvarasto räjähti taivaan tuuliin – kuvat näyttävät tuhon

Pysäyttävät satelliittikuvat näyttävät Ukrainan iskun aiheuttamia massiivisia vahinkoja suurella venäläisellä ammusvarastolla miehitetyssä Tokmakissa Zaporižžjan alueella.

Alta löytyvissä Radio Free Europen tutkivan toimittajan Mark Krutovin jakamissa kuvissa näkyy varastohalleja ennen ja jälkeen elokuun viimeisenä päivänä tehtyjen iskujen. American Enterprise Instituten satelliittikuva-asiantuntija Brady Africk huomauttaa Twitterissä, että Ukraina on iskenyt viimeisen kuukauden aikana useisiin Venäjän joukkojen käyttämiin kohteisiin Tokmakissa.

Kaupunki sijaitsee syvällä Venäjän miehittämällä alueella noin 50 kilometriä Melitopolista koilliseen.

Venäläisväitteet iskusta ovat vähintäänkin mielenkiintoisia. Tällä kertaa Ukrainan isku on myönnetty eikä tapahtunutta ole väitetty vahingossa syttyneeksi tulipaloksi. Venäläisten mukaan hallissa oli vain 15 tonnia viljaa. Myöhemmin julki tullut video (alla) tapahtumapaikalta useine iskun jälkeen tapahtuvine ammusräjähdyksineen todistaa kuitenkin, että kyseessä oli ammusvarikko.

2/4 Russia says just 15 tons of grain were burned as a result of the strike. It's indeed a granary, but as the OTG footage shows with a very special grain in it, tending to explode, and explode again, and again. pic.twitter.com/b7XpBQZbYb

— Mark Krutov (@kromark) September 13, 2022