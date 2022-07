Hyökkääjän ajoneuvot rykelmässä – Ukrainan tykistö tuhosi

Taistelut Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina, vaikka Venäjän puolustusministeriö ilmoitti torstaina antavansa joukoille aikaa ”levätä ja vastaanottaa kirjeitä ja paketteja kotoa”.

Asiantuntijoiden mukaan operationaalinen tauko ei tarkoita tilanteen rauhoittumista, sillä hyökkäykset todennäköisesti jatkuvat pienemmässä mittakaavassa. Venäjän on arvioitu keräävän tällä hetkellä reservejä suurempaa sotilasoperaatiota varten.

Ukrainan 24. mekanisoitu prikaati tiedottaa tehneensä tykistöiskun venäläisten panssariajoneuvojen kolonnaa vastaan Luhanskin alueella. Lennokin kuvaaman videon perusteella puiden reunaan oli ajettu tiiviiseen muodostelmaan yli kymmenen panssarivaunua ja BMP-ajoneuvoa.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee ihmettelee venäläisten toimintaa ja huomauttaa rykelmään ajettujen ajoneuvojen tehneen itsestään helpon maalin Ukrainan tykistölle.

– Kolonna ensin pysäytettiin ja myöhemmin tuhottiin, 24. mekanisoitu prikaati kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Taisteluita on käyty myös Harkovan alueella, jossa Ukrainan asevoimat sanoo tuhonneensa viisi T-72-panssarivaunua.

Video of artillery strikes from Ukraine's 24th Mechanized Brigade on a Russian armored grouping. The Russian force is grouped far too close together.https://t.co/4pthqwDpVU pic.twitter.com/SC8fbaEjjF

— Rob Lee (@RALee85) July 9, 2022