Hyökkääjä yllätettiin täysin Donetskissa – ”he ovat helposti haavoittuvia”

Ukrainan 53. mekanisoitu prikaati yllätti Venäjän joukot täydellisesti noin kuukausi sitten valtaamalla takaisin Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Pavlivkan kylän, kertoo New York Times (NYT).

Ukrainalaissotilaat ovat puolustaneet kylää siitä lähtien, vaikka venäläiset ovat tulittaneet kylää ja puolustajan asemia jatkuvasti tykki- ja rakettitulella.

Pavlivka sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä lähimmistä hyökkääjän asemista. Vaikka kyseessä on vain pieni kylä, sen takaisinvaltauksella on ollut suuri merkitys ukrainalaisille, jotka ovat joutuneet vetäytymään Luhanskin alueelta hyökkääjän laajan ja rajun tulenkäytön vuoksi.

Ukrainalaisprikaati valtasi kylän 21. kesäkuuta. Ukrainalaiset ottivat vangiksi yhdeksän venäläissotilasta ja heidän komentajansa.

Ukrainalaisen prikaatin komentajana toimii 30-vuotias majuri, joka esiintyy NYTin haastattelussa lempinimellään Kryha. Hän kertoo joukkojensa yllättäneen venäläiset hyökkäyksen ajoituksen ja suunnan suhteen.

– Se oli täydellinen yllätys heille. Me saarroimme heidät, joten he eivät voineet liikkua eteen- tai taaksepäin. He jäivät loukkuun. Estimme myös venäläisten vahvistusten lähettämisen, Kryha kertoo.

Ukrainalaiset suunnittelivat hyökkäystänsä kuukauden verran etukäteen varmistaakseen mahdollisimman vähäiset tappiot. Lopulta kylä vallattiin kahdessa vuorokaudessa. Tappioihin lukeutuivat yksi kuollut sotilas ja kolme haavoittunutta.

Hyökkääjän joukot koostuivat noin 150 miehestä, joista puolet oli venäläistä merijalkaväkeä ja puolet Itä-Ukrainan separatistialueilta peräisin olevia Venäjän joukkoja. Hyökkääjä menetti kaatuneina kymmeniä sotilaita ja loput pakenivat.

Monet kaupungit ja kylät Itä- ja Etelä-Ukrainassa ovat kärsineet laajasta tuhosta, kun Venäjän joukot ovat edenneet hitaasti viimeisen viiden kuukauden aikana tulittaen jatkuvasti ukrainalaisjoukkoja tykistöllä, minkä seurauksena kymmeniä tuhansia sotilaita ja siviileitä on kuollut.

Siksi Pavlivkan takaisinvaltaaminen oli tervetullut käänne Ukrainan joukoille pitkään jatkuneen hitaan perääntymisen jälkeen.

– Ihmisten piti uskoa itseensä, nähdä vihollinen, nähdä heidät vangittuina, tapettuina, nähdä, että he ovat myös helposti haavoittuvia, yliluutnantti Andri Miheitshenko sanoo.

– Lisäksi meillä on paljon uusia alokkaita. Näiden ihmisten piti myös kokea menestystä.

