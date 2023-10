Hyökkääjä värvää lisää sotilaita – Venäjällä kootaan nyt ”erityistä sotilasrekisteriä”

Tällä hetkellä Ukrainan rintamalle lähetettävät venäläisvangit tekevät sopimuksia puolustusministeriön kanssa nimellisesti vapaaehtoisesti, mutta tämä saattaa pian muuttua.

Venäjän puolustusministeriö ehdotti syyskuussa vankiloissa rangaistustaan suorittavien vankien sijoittamista ”erityiseen sotilasrekisteriin”. Samaan aikaan rangaistuslaitosten pitäisi toimittaa sotilasrekisteri- ja värväystoimistoille luettelot vangeista heti, kun heidät vapautetaan.

Ihmisoikeusaktivistit uskovat, että moni entinen vanki lähetetään Ukrainan rintamalle heti vapautumishetkellä, kertoo uutissivusto Radio Free Europe.

– On mahdollista, että vankilat alkavat värvätä ihmisiä armeijaan suoraan rangaistussiirtokunnissa (ilman välikäsiä), sanoo vankien oikeuksia ajavan Russia Behind Bars -järjestön edustaja.

– En usko, että tämä tapahtuu nopeasti, mutta ”erityisen sotilasrekisterin” kokoaminen annetaan vankiloiden ja rangaistussiirtokuntien tehtäväksi.

Hänen mukaansa laitosten pitää suunnitella ohjelma, panna se toimeen, etsiä työntekijöitä sen hallinnoimiseen ja luoda vuorovaikutussuhde vankiloiden ja armeijan rekisteröinti- sekä värväystoimistojen välille.

– Yleensä kaikki tapahtuu hitaasti, ja tätä vankiloita koskevaa aloitetta aletaan todennäköisesti toteuttaa vasta ensi vuoden alussa. Silloin rangaistussiirtokunnissa on valmiit listat.

”Erityisen sotilasrekisteri” -järjestelmän sanotaan aiheuttavan uuden korruptioaallon vankiloissa.

– Tämä järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet korruptiolle Venäjän vankeinhoitolaitoksessa. Vangit maksoivat ennen (lahjuksia) päästäkseen ehdonalaiseen vapauteen. Pian he maksavat (lahjuksia) välttääkseen listalle joutumisen ja sodan.

Vankeja käytetään yleensä uhrattavissa olevina sotilaina Storm Z -yksiköissä, jotka kärsivät valtavia tappioita niin sanotuissa itsemurhahyökkäyksissä Ukrainan rintamalla.

Ainakin 10 000 vangin kerrotaan kuolleen Ukrainassa.

