Hyökkääjä valittaa 97 prosentin tappioista

Sotahistorioitsija Chris Owen on jakanut videon, jolla venäläissotilas valittaa, että hänen yksikkönsä on kärsinyt viime aikojen hyökkäyksissä 97 prosentin tappiot. Uutta tykinruokaa saapuu ja tuhoutuu heti.

Sotilas esittelee itsensä nimellä Ramazan, joka musliminimenä viittaa Kaukasiaan. Hän kertoo istuneensa tuomiotaan vankileirillä. Yhteistyössä leirijohdon kanssa johtavat vangit alkoivat luoda sietämättömiä olosuhteita tietyille vangeille, jotta nämä allekirjoittaisivat sopimussotilaan sitoumuksen. Venäläisessä vankilahierarkiassa johtavat vangit, leiripomot ja vastaavat, toimivat vankileirin johdon välikäsinä.

– He sanoivat minulle, olet l*tka, he halusivat tunkea minut vessaan, joten sanoin okei. Siten päädyin sotilaalliseen erikoisoperaatioon, sanoo Ramazan viitaten lattia-aukkovessapaikkaan, joka on saastaisin ja sietämättömin paikka venäläisvankiloissa.

Ukrainaan rintamalle saavuttuaan Ramazan huomasi tulevansa heitetyksi verisiin hyökkäyksiin määrittämättömällä alueella. Ensimmäisessä hyökkäyksessä ”140 miestä lähti hyökkäykseen ja vain neljä on jäljellä”. Tämä suhdeluku 1:35 tarkoittaa, että 97 prosenttia sai surmansa komppanian kokoisesta yksiköstä.

Seuraavaan hyökkäys oli yhtä verinen.

– Minun 20 miehen joukkueesta neljä palasi, ja myös muisssa asemissa sama juttu jokaisessa joukkueessa, kertoo Ramazan, joka itse haavoittui jalkoihin.

Ramazania ei haavoistaan huolimatta evakuoitua ja hänen tuli jäädä asemiinsa 25 päiväksi ilmeisesti ilman minkäänlaista hoitoa. Tappioista huolimatta uusia värvättyjä tulee tasaisena virtana, ja he saavat surmansa heti saavuttuaan.

– Hitto sentään, heitä tulee vain lisää, lisää ja lisää, sanoo Ramazan videolla.