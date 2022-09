Hyökkääjä tulittaa videolla ydinvoimalaa ohjuksilla

Venäjän on tulittanut Etelä-Ukrainan Južnoukrajinskin ydinvoimala-aluetta. Alla näkyvä video näyttää, kuinka ohjus iskeytyy lähelle voimalaa. Ukrainan median mukaan yksi ohjuksista räjähti vain noin 300 metrin päässä voimalan reaktorirakennuksista.

Räjähdysten paineaallot aiheuttivat vaurioita rakennuksille tuhosivat ikkunoita.

Ukrainan ydinvoimaloista vastaava valtion yhtiö Energoatom totesi lausunnossaan, että kyse on ”ydinterrorismista” ja vaati venäläisten pysäyttämistä ennen kuin iskut johtavat katastrofiin.

Venäjä on iskenyt Harkovan tappioiden jälkeen voimalla Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan. Ohjusiskuja on kohdistettu muun muassa voimaloihin.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell muistuttaa, etteivät toistuvat iskut ydinvoimaloiden läheisyyteen ole sattumaa.

– Isoilla ja vaarallisilla asioilla tässä Venäjä nyt toimii. Moraalittomuudesta puhumattakaan. Korostaa sodan lopettamisen, Ukrainan sotamenestyksen tukemisen sekä ikäviinkin skenaarioihin varautumisen tärkeyttä, Limnell tviittaa.

Russian strike at the south-ukrainian nuclear power plant. Missile landed about 300m from the plant. pic.twitter.com/i2Dk8poy4f — The Eastern Border🇱🇻🇪🇺 (@Eastern_Border) September 19, 2022

Last night russian terrorists attempted to strike the South Ukraine Nuclear Power Plant in the Mykolaiv region. A missile fell 300 meters from the plant.

kremlin’s nuclear terrorism continues.

russia is the threat to the whole world. pic.twitter.com/aWhz8yNXWp — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022

#BREAKING. In Yuzhnoukrayinsk, #Mykolaiv region, south #Ukraine, the #Russia|n forces have reportedly conducted a missile strike on Yuzhnoukrayinska #nuclear power station (NPP). One missile hit ground reportedly 300 metres from the nuclear reactors. https://t.co/YiYZrY5fq4 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 19, 2022