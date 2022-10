Hyökkääjä teki leirinsä sikolättiin – videolla varastettuja pesukoneita

Ukrainan turvallisuuspalvelu on julkaissut alla näkyvän videon Venäjän sotilaiden hylätystä leiristä Ukrainan Hersonin alueella. Leiri oli tehty sikolättiin.

Videolla näytetään sotkuisia paikkoja. Karsinoiden väleihin on levitetty mitä ilmeisimmin ukrainalaiskodeista anastettuja lakanoita ja venäläiset ovat käyttäneet varastettuja huonekaluja. Jälkeen on jäänyt runsaasti tavaraa.

Videon Twitterissä jakanut Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenko huomauttaa, että videolla näkyy myös varastettuja pesukoneita. Niiden ja muiden kodinkoneiden tiedetään kelvanneen koteja ympäri rintamaa ja miehitettyjä alueita ryöstelleille venäläisille.

Kherson region. Russian soldiers lived in a pigsty.

But they didn't forget to loot the washing machines.

📹: Security Services of Ukraine pic.twitter.com/W4vAft7wtC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2022