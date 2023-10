Hyökkääjä tappoi joka kuudennen asukkaan – näin elämä jatkuu surevassa kylässä

Viime torstaina noin 60 Hrozan kylän asukasta oli kokoontunut paikalliseen kahvilaan ukrainalaissotilas Andriy Kozyrin hautajaisiin. Venäjän ohjusisku tappoi heistä 52. Nyt selviytyneet asukkaat yrittävät toipua sotarikoksen jälkimainingeista. Asiasta uutisoi Kyiv Independent.

Yksi ensimmäisistä ihmisistä, joka saapui paikalle iskun jälkeen, oli vapaalla oleva sotilas Serhiy Pletinka. Hän asui kadun toisella puolella ja iskeytyi seinään räjähdyksen voimasta. Toivuttuaan iskusta hän juoksi heti kahvilan raunioille.

– Nainen kiljui. Hänen jalkansa olivat murtuneet ja jääneet jääkaapin alle. Hän ei ymmärtänyt, mitä oikein tapahtuu, Pletinka kertoo.

Hrozassa asui iskuhetkellä noin 300 ihmistä. Yhdellä ohjuksella Venäjä tappoi siis hetkessä yli kuudenneksen kylän asukkaista.

– Pelastimme vain viisi ihmistä. Poliisi ja pelastuslaitos pelastivat joitakin muita. Loput olivat kuolleita, Pletinka kertoo.

Kozyr oli kuollut jo Venäjän hyökkäyksen alkuvaiheissa, mutta Hroza oli Venäjän miehittämä viime vuoden syyskuuhun asti. Siispä hänen ruumistaan ei voitu tuoda heti takaisin haudattavaksi. Tänä kesänä Kozyrin poika, joka oli myös sotilas, päätti tuoda isänsä jäänteet takaisin hänen kotikyläänsä.

Päätos oli kohtalokas. Kozyrin poika kuoli iskussa yhdessä hänen tyttärensä, vaimonsa, miniänsä, appinsa ja anoppinsa kanssa.

Monille kuolema oli vain hiuskarvan päässä. Mykola Fomenko ei halunnut mennä hautajaisiin, koska ei tuntenut Kozyria. Fomenkon vaimo Valentyna päätti taas osallistua.

– Pyysin häneltä, että hän jäisi kotiin kanssani, Fomenko muistelee.

Toistaiseksi Valentynaan jäänteitä ei ole löydetty.

Monien iskussa kuolleiden ruumiit tuhoutuivat räjähdyksessä täysin. Jäljellä on vain iso tiilikasa ja palaneen lihan lemu. Viereisen leikkikentän laitteet ovat vereen tahrautuneita, ja maassa on verisiä keppejä, joita on irroitettu kuolleiden ruumiista.

Pletinka osoittaa kylänraitille pysäköityä autoa, joka on täysin tuhoutunut. Se oli hänen serkkunsa auto, joka osallistui hautajaisiin miehensä ja poikansa kanssa. Kaikki kuolivat iskussa.

– He lähtivät kodistaan juuri ennen iskua, ja toivoin, että he olisivat olleet myöhässä, Pletinka harmittelee.

Lähes kaikki kylän rakennukset vaurioituvat iskussa. Korjausmiehet paikkaavat rikkoutuneita ikkuneita vanerilevyillä ja levittävät katoille pressuja. Joissakin taloissa kaikki asukkaat kuolivat iskuissa.

Yksi korjausmiehistä, Volodymyr Šudravyi, ei voi ymmärtää iskun syytä.

– Täällä ei ole sotilaslaitteistoa, ei tukikohtia, ei edes sotilaita. Miksi? Tämä on kansanmurhaa ukrainalaisia vastaan, Šudravyi kertoo itkua pidätellen.

Kaupungin hautuumaata on jouduttu laajentamaan iskun seurauksena lähes kolmanneksella.

Viranomaiset uskovat, että joku paikallisista vuoti venäläisille tiedon hautajaisista. Koska Andriy Kozyr oli Aidar-pataljoonan jäsen, on mahdollista, että Venäjä uskoi pataljoonan komentajan olevan läsnä hautajaisissa. Toisen mahdollisen teorian mukaan Venäjä yksinkertaisesti havaitsi ison kokoontumisen ja päätti iskeä.

Harkovan alueen syyttäjänviraston tiedottajan Dmytro Tšubenkon mukaan viranomaiset tutkivat asiaa.

– Kaikki haluavat tietää syyn iskun takana, mutta venäläisjoukot iskevät asutuskeskuksiin ilman mitään logiikkaa, Tšubenko muistuttaa.