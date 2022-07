Hyökkääjä menetti taas huippumodernin T-90-tankin

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut Twitterissä videon, joka näyttää Venäjän joukkojen menettämän modernin T-90M-taistelupanssarivaunun Ukrainan Harkovan alueella Izjumissa.

– Näyttää siltä, että Venäjä on vahvistetusti menettänyt toisen T-90M:n Harkovan alueella.

Ukrainan 93:n mekanisoidun prikaatin sanotaan tuhonneen lisäksi toisen venäläisen taistelupanssarivaunun ja MT-LB-kuljetuspanssarivaunun.

Venäjän vahvistettiin menettäneen toukokuun alussa Ukrainassa ensimmäisen T-90M-taistelupanssarivaunun Harkovan itäpuolella sijaitsevan Staryi Saltivin luona. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

T-90M-panssarivaunujen menetyksiä pidetään Venäjän kannalta kiusallisina tappioina, koska maan uusimpia vaunumalleja siirrettiin tiettävästi Ukrainan rintamalle huhtikuun jälkipuolella. T-90M-panssarivaunuja on valmistettu noin sata kappaletta, ja niistä ensimmäiset toimitettiin asevoimille vasta kaksi vuotta sitten.

Video of that Russian T-90M and another two tanks lost (as well as an MT-LB) in the Izyum area from Ukraine's 93rd Mechanized Brigade.https://t.co/G575Hjsxeh https://t.co/PpKqGqjppz pic.twitter.com/94QSuwJH1D

— Rob Lee (@RALee85) July 10, 2022