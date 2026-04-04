Hyökkääjä käytti kemiallisia ammuksia maaliskuussa lähes 400 kertaa

Asiasta raportoi Ukrinformille everstiluutnantti Maksym Kravchuk, Ukrainan asevoimien tukijoukkojen komentokeskuksen viestintäosaston päällikkö.

Vihollinen käyttää K-51- ja RG-Vo-kaasukranaatteja sekä improvisoituja säiliöitä, jotka on täytetty CS- ja CN-aineilla. Ensisijainen toimitusmenetelmä on pudotus droonista. Näitä keinoja käytetään useimmiten Ukrainan puolustusvoimien asemia vastaan. Niillä yritetään ​​savustaa puolustajat suojapaikoistaan ja saavuttaa taktinen etu keskeisillä toiminta-alueilla.

Ukrainan tukijoukkojen säteily-, kemiallisen, biologisen ja ydinasepuolustuksen (RCBN) yksiköt kirjaavat vaarallisten kemiallisten aineiden käytön, ja kerätyt näytteet lähetetään rikostekniseen analyysiin. Suurin käyttöintensiteetti kirjattiin huhtikuussa 2025, peräti 894 tapausta.

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen nojalla tällaisten aineiden käyttö sodankäyntimenetelmänä on kielletty.

Vaikka näitä aineita ei luokitella tappaviksi kemiallisiksi sodankäyntiaineiksi, ne aiheuttavat silti vaaran. Ne aiheuttavat vakavaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä, kyynelvuotoja, yskimistä, tukehtumisen tunnetta, hämmennystä ja tilapäistä taistelukyvyn menetystä.

Joissakin tapauksissa oireet voivat viitata muiden ärsyttävien aineiden tai tuntemattoman koostumuksen omaavien seosten käyttöön.

Ukrainan analyysi osoittaa tällaisten aineiden käytön lisääntymien kevät- ja kesäkaudella. Vuonna 2024 huippu oli touko- ja kesäkuussa (yli 700 ja 600 tapausta), kun taas vuonna 2025 se oli touko- ja kesäkuussa (yli 800 ja 700). Tämän trendin perusteella tällaisten iskujen odotetaan lisääntyvän edelleen.