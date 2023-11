Hyökkääjä iski ohjuksella Ukrainan tykistöä kohti

Tutkija Dara Massicot Carnegie Russia Eurasia-ajatushautomosta nostaa esiin Venäjän joukoista tekemiään havaintoja viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan ketjussa.

Ensimmäisenä Massicot kiinnittää huomion siihen, kuinka hyökkääjän joukot ovat käyttäneet Iskander-ohjuksia Ukrainan 128. prikaatia ja mahdollisesti muita joukkoja kohtaan tappaen useita tykistöryhmiä. Venäjän kerrotaan tehneen iskuja myös kesken mahdollisen ukrainalaisjoukkojen palkintoseremonian.

– En ole nähnyt Venäjän joukkojen iskevän tällaiseen ajallisesti rajattuun kohteeseen Iskenderillä aiemmin. Yleensä niitä käytetään kiinteistä kohteita, kuten rakennuksia ja siltoja vastaan.

Isku tapahtui tiettävästi viime viikolla. Massicotin mukaan hyökkääjän toiminta osoittaa sen, että sillä oli joko ennalta saatua tietoa seremonian aikataulusta tai se on onnistunut vakoilemaan ukrainalaisia esimerkiksi droonien avulla.

– Ja heillä oli nopea kyky tehdä isku Iskenderillä.

Tiedusteluraporttien mukaan Venäjän joukot aikovat jatkaa myös Avdiikan piirittämistä, eivätkä tappiot Massicotin mukaan estä Venäjää jatkamasta piirityksiä.

– Hyökkäykset jatkuvat.

A few observations about Russian forces in recent weeks that I’m watching: improvements to targeting, continued assaults on Avdiivka, possible missile hoarding, and new loitering munitions. /1

