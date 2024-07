Hyökkääjä iskee nyt lentokentille, taustalla pelko F-16 -hävittäjistä

Ukrainan lentokentät ovat viime aikoina joutuneet rajujen ohjusiskujen kohteeksi. Asiantuntijan mukaan iskujen taustalla on yhdysvaltalaisten F-16 -hävittäjien toimitus Ukrainalle. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

Kuluvan viikon aikana Venäjä on iskenyt Kryvyi Rihin, Myrhorodin ja Pultavan lentokentille. Kaikki sijaitsevat noin 100-150 kilometrin päässä etulinjasta. Venäjä onnistui jopa kuvaamaan iskut tarkkailudrooneilla.

Yhdellä videoista on näkyvissä isku rullaustielle, jossa oli useita suojaamattomia ukrainalaisia lentokoneita. Videolla ei ollut näkyvissä ukrainalaista ilmapuolustusta. Venäjän mukaan iskuissa tuhoutui viisi Su-27 -hävittäjää, yksi Mi-29 -hävittäjä ja yksi Mi-24 -helikopteri.

Ukrainan ilmavoimien tiedottajan Yuri Ihnatin mukaan lentokoneita vahingoittui iskussa, mutta kieltää muilta osin Venäjän väitteet.

– Tappoita oli, mutta ei niin paljon kuin vihollinen, väittää, Ihnat sanoo.

Ihnat kertoo, että ilmavoimat tekee kaikkensa ehkäistäkseen Venäjän iskuja. Lentokentillä on käytössä muun muassa lentokyvyttömiä hämäysmalleja.

CDS-ajatuspajan asiantuntija Viktor Kevliukin mukaan Venäjän kyky iskeä Ukrainan takalinjassa sijaitseville lentokentille on huolestuttava merkki. Hän uskoo iskujen tarkoituksena olevan näyttää, että Venäjä pystyy halutessaan iskemään myös F-16 -hävittäjiin.

Samaa mieltä on Carnegie Endowment -ajatuspajan Michael Kofman.

– On perusteltua päätellä, että iskut lentotukikohtiin ovat yhteyksissä F-16 -hävittäjien odotettuun saapumiseen, Kofman tiivistää.

Iskuissa on käytetty jo pitkään Venäjän suosimaa taktiikkaa: Ensin kohde on havaittu tarkkailudroonilla, ja sen jälkeen kohteeseen on isketty esimerkiksi Iskender-ohjuksilla.

Ihnat myöntää, että Ukrainalla on ollut vaikeuksia varautua F-16 -hävittäjien vaatimaan sotilaalliseen infrastruktuuriin. Neuvostoaikaisissa ukrainalaistukikohdissa ei ole esimerkiksi betonisuojia, jossa hävittäjiä voitaisiin säilyttää.

Lisäksi Ukrainassa on enemmän lentotukikohtia kuin kehittyneitä ilmatorjuntajärjestelmiä.

– Puolustukseen ei ole investoitu riittävästi, eikä kukaan ole valmistellut lentokenttiä niin, että niissä olisi suojia lentokoneita varten, Kevliuk harmittelee.

Kevliukin mukaan seuraavaksi olisikin tärkeää saada kiinni mahdolliset lentotukikohtien lähellä toimivat venäläisvakoojat. Lentokoneet tulisi naamioida ja hajauttaa useammille lentokentille.

– Kaikki keinot, joilla vihollista voidaan hämätä olemassaolevaa infrastruktuuria käyttäen, antavat meille mahdollisuuden ehkäistä F-16 -hävittäjien altistumista vihollisen iskuille, Kevliuk tiivistää.