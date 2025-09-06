Hyökkääjä iskee drooneilla kriittiseen huoltoyhteyteen

Ukrainan sotaa seuraava DeepState-karttapalvelu varoittaa Venäjän kiihdyttäneen drooni-iskuja tärkeällä Izjumin ja Slovjanskin välisellä valtatiellä.

DeepStaten mukaan venäläisjoukot ovat viime päivinä iskeneet ainakin kymmeneen valtatiellä kulkeneeseen ajoneuvoon FPV-drooneilla, mukaan lukien yhteen GAZ-66 -rekkaan. Yksi drooni iskeytyi myös siviilibussiin Karpivkan kylän lähettyvillä.

Venäjällä on jo aiemmin tiedetty olevan FPV-drooneja, jotka kykenevät iskemään jopa 25 kilometrin päähän. Uudet iskut kuitenkin osoittavat, että hyökkääjä on onnistunut hyödyntämään alueen maantiedettä ja iskenyt valtatielle läheisiltä korkeammilta alueilta.

– Asevoimat kehottavat siviilejä ja vapaaehtoisia huomioimaan vaaran tällä alueella tiellä kulkiessa, DeepStaten kirjoituksessa varoitetaan.

Tällä hetkellä venäläisjoukot ovat lähimmillään noin 19 kilometrin päässä valtatiestä.

Slovjanskin ja Izjumin välinen kaakkois-lounaissuunnassa kulkeva valtatie on Ukrainan asevoimille tärkeä huoltoreitti. Tie yhdistää vahvasti linnoitetun Kramatorskin ja Slovjanskin kaupunkikeskittymän Izjumiin ja edelleen Harkovaan ja muuhun Ukrainaan.

Slovjansk on Ukrainalle merkittävä kohde myös siksi, että alueelle on rakennettu vahva puolustuslinja. Huollon heikentyminen Venäjän drooni-iskujen vuoksi voisi mahdollisesti hankaloittaa alueen puolustamista.

Tiehen iskemisellä on myös historiallisia kaikuja.

Ukrainan presidentin entinen lehdistöedustaja Julia Mendel huomauttikin viestipalvelu X:ssä, että samaa Slovjanskin ja Izjumin välistä tietä pommitettiin ankarasti Donbasin sodan käynnistyttyä vuonna 2014.

– Ennen kuin Ukraina vapautti Slovjanskin venäläisjoukoilta, Izjumin ja Slovjanskin väliä kutsuttiin kuoleman valtatieksi Venäjän jatkuvan tykkitulen vuoksi, Mendel muistuttaa.