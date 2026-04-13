Hyökkääjä erehtyi pahasti, Venäjä tappoi drooneilla omia sotilaitaan

Hyökkääjä rikkoi ortodoksista pääsiäistulitaukoa lukuisia kertoja.
Venäjän drooniryhmä Ukrainan rintamalla. / Zvezda
  • | Julkaistu 13.4.2026
  • 10:54
  • | Päivitetty 13.4.2026
  • 10:55

Venäjän joukot tappoivat vahingossa kolme omaa sotilastaan ​​kohdistaessaan iskun haavoittuneiden sotilaiden evakuointiin pääsiäistulitauon aikana 12. huhtikuuta, kertoo Kyiv Independent viitaten Ukrainan 24. mekanisoidun prikaatin Facebook-postaukseen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime viikolla 32 tunnin mittaisesta ortodoksisesta pääsiäistulitauosta, jonka oli määrä alkaa 11. huhtikuuta kello 16.00 ja päättyä 12. huhtikuuta keskiyöllä. Ukraina oli aiemmin vaatinut samanlaista aselepoa.

Venäjän joukkojen väitetään kuitenkin hyökänneen aseettomien sotilaiden kimppuun FPV-drooneilla, kun heitä vedettiin pois etulinjasta lähellä Tshasiv Jaria Donetskin alueella.

Hyökkäyksessä kuoli kolme sotilasta, joita evakuoitiin etulinjan asemista vammojensa vuoksi. Ukrainalaisten mukaan menehtyneet sotilaat kulkivat kainalosauvoilla, ja heidän varustuksensa merkinnöistä kävi ilmi, että kyseessä oli sairaanhoitoa tarvitsevia sotilaita.

Venäläiset eivät kuitenkaan huomanneet, että haavoittuneet sotilaat olivat vangeiksi jääneitä venäläisiä sotilaita. Heidät evakuoitiin ensin, koska ukrainalaiset halusivat testata Venäjän halukkuutta noudattaa julistamaansa pääsiäistulitaukoa.

– Varmistaakseen oman henkilöstönsä turvallisen evakuoinnin (Ukrainan) prikaatin johto päätti pukea vangitut henkilöt puolueettomiin univormuihin ja suorittaa koe-evakuoinnin vahvistaakseen vihollisen omien lupaustensa noudattamisen, prikaati raportoi.

Ukrainan pääesikunnan mukaan Venäjän joukot rikkoivat pääsiäistulitaukoa lukuisia kertoja viikonlopun aikana.

