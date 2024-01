Hylkääkö länsi Ukrainan? Tutkija ennakoi uutta käännettä tukeen

Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen apulaisjohtaja Kristi Raik näkee merkkejä siitä, että Euroopan maat ottavat lisää vastuuta Ukrainan tukemisesta.

Raik nostaa Viron yleisradio ERR:n haastattelussa esimerkiksi Britannian uusimman avustuspaketin. Kiovassa viime viikolla vieraillut Britannian pääministeri Rishi Sunak lupasi Ukrainalle lisää aseapua 2,5 miljardilla punnalla eli noin 2,9 miljardilla eurolla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Rishi Sunak allekirjoittivat myös uuden turvallisuussopimuksen, jossa Britannia lupaa tukea Ukrainaa seuraavan kymmenen vuoden ajan.

– Britannia lupaa pitkäaikaista sotilaallista tukea Ukrainalle. Tuo 2,5 miljardia puntaa on nyt alkaneelle vuodelle luvattu summa. Ja se on enemmän kuin Britannia on antanut tukea kahden viime vuoden aikana. Tämä on siis myös tärkeä symbolinen viesti siitä, että tuki on kasvussa, Raik toteaa ERR:lle.

Julkisuudessa on esiintynyt arvioita siitä, että sotaan väsyneet länsimaat ovat hylkäämässä Ukrainan. Raikin mukaan Euroopasta on annettu kuitenkin vahvoja viestejä siitä, että tukea Ukrainalle lisätään.

– Britannia nyt tällä kahdenvälisellä sopimuksella ja erittäin kovalla sotilasapupaketilla. Saksa on kehottanut kaikkia Euroopan unionin maita antamaan lisää tukea Ukrainalle, ja (liittokansleri Olaf) Scholz haluaa lisäksi, että tästä aiheesta keskustellaan ja suunnitelmat käsitellään seuraavassa EU-huippukokouksessa.

Raik toivoo, että Yhdysvaltain kongressi pääsee pian sopuun noin 60 miljardin dollarin tuesta ja EU 50 miljardin euron tukipaketistaan Ukrainalle.

– USA:ssa nämä keskustelut jatkuvat ja toivottavasti ratkaisuihin päästään. EU:n avustuspaketti on myös hieman edistynyt ja vaikuttaa siltä, että vielä on toivoa siitä, että helmikuun alussa tehdään päätös 50 miljardin avusta, jota ei joulukuussa voitu tehdä Unkarin vastustuksen takia, hän arvioi.

– Nyt on tullut sellaisia pieniä myönteisiä ja toivoa antavia viestejä, että länsimaat eivät aio luovuttaa, vaan ne silti näkevät, että Ukrainaa pitää tukea yhä enemmän ja edelleen uskoa siihen, että Ukraina voi voittaa sodan.